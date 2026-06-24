高い歌唱力とクリアな歌声が持ち味の新人歌い手“えむにみに”が、ユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることが発表された。

えむにみには2025年4月に1stシングル「はっぴーげーむ」をリリースして以降、これまで5曲デジタルシングルをリリースしてきた。メジャーデビューとなる新曲「泣いた悪魔」は7⽉5⽇より毎週⽇曜⼣⽅5時30分からテレ東系列6局ネットにて放送開始するTVアニメ『鉄鍋のジャン！』のエンディング主題歌に抜擢されている。

『鉄鍋のジャン！』は「週刊少年チャンピオン」で連載された同名マンガを原作としたアニメ。「料理は勝負」がモットーの勝つためなら手段をいとわない中華料理人・ジャンと、「料理は心」をモットーにする中華料理店の跡取り娘・キリコの2人が日本一を目指して中華料理トーナメントに挑む。

本日、公開された『鉄鍋のジャン！』Main PV(裏ver)ではエンディング主題歌「泣いた悪魔」の一部をいち早く聴くことができる。以下、えむにみにからのコメントも到着した。

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■えむにみに コメント

この度、アニメ『鉄鍋のジャン！』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました、えむにみにです。

まだ活動を始めて間もない私にこのような素敵なご縁をいただけたことを本当に光栄に思っています！

「泣いた悪魔」は、ジャンの悪魔的な勝気さや自信に満ちた姿、そして完璧で無敵に見える彼だけれど、実は人間らしい弱さや、その弱さを隠そうとする脆さに焦点を当てた楽曲です。私自身もジャンの心情を大切にしながら、一つ一つの言葉に想いを込めて歌わせていただきました。

アニメを楽しんでいただくのはもちろん、エンディングではぜひジャンの心の声に耳を傾けるような気持ちで聴いていただけたら嬉しいです。

「泣いた悪魔」が熱い物語を締めくくるデザートのように、作品の魅力を引き立てる隠し味となり、皆さまの心に残る一曲になれたら嬉しいです！この作品がたくさんの方に愛されることを心から願っています！

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■TVアニメ『鉄鍋のジャン！』

2026年7⽉5⽇より毎週⽇曜 ⼣⽅5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送開始！

ほか各配信プラットフォームにて配信開始！ ©⻄条真⼆/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会 アニメ公式サイト： https://tetsujan.com

アニメ公式X：@tetsujan1995 (https://x.com/tetsujan1995 ) ＜STAFF＞

原作：⻄条真⼆（KADOKAWA刊）

監督：あおきえい

シリーズ構成：上江洲 誠

キャラクターデザイン‧総作画監督：松本昌⼦

料理作画監督：奥⽥ 淳、花村千尋

メインアニメーター：牧野⻯⼀

⾊彩設計：篠原真理⼦

美術監督：内藤 健

撮影監督：津⽥涼介

CGディレクター：井⼝光隆

編集：右⼭章太

料理監修‧コーディネート：佐藤貴⼦

調理科学監修：樋⼝直哉

⾳楽：菊⾕知樹

⾳響効果：⾺場將実

オープニング主題歌：原因は⾃分にある。「⽕宴」（SDR / Polydor Records）

エンディング主題歌：えむにみに「泣いた悪魔」（Polydor Records）

⾳響監督：明⽥川 仁

⾳響効果：⾺場將実

⾳響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：TROYCA

製作：「鉄鍋のジャン！」製作委員会

＜キャスト＞

⼾⾕菊之介∕⻑⾕川育美∕天粼滉平∕M‧A‧O∕

櫻井孝宏∕村⽥⼤志∕⼩林祐介∕杉⽥智和∕天⽥益男∕津⽥健次郎 ＜原作情報＞

電⼦コミックにて既刊１〜13巻 好評発売中！

https://www.kadokawa.co.jp/product/201216016942/ ©⻄条真⼆/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会