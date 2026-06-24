【高峰DMP000N】（滋賀県甲賀市甲南町 中野英人 50歳）

こつこつお金をためて、40歳の時に買った1本しかない愛用の6弦アコ―スティクギタ―、エレアコ

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なんか所狭しとたくさんのアコギがあるんだけれど、「1本しかない」というのはエレアコという意味なのかな。それにしてもジャンボボディを起用したTAKAMINEのフラッグシップですから、そりゃど迫力なサウンドが飛び出しそう。アバロンのインレイも美しいけど、それ以上に迫力がありますね。写真に映っているだけでも10本ものアコギがありますし、12弦も含めて気になるなあ。何気にアンプやキーボードもあるし、マイクも立っていて、音楽ドップリの生活が垣間見れます。タイトルが名前なのはなぜ？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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