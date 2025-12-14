時速36kmが、明日リリースするメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』より、「網膜の奥、ハートの側」のMVを公開した。

監督は写真家・映像作家の増田彩来が務め、虹が落っこちた場所を目指し、星が弾ける音を探す仲川（Vo）の一人旅をアニメーションを織り交ぜて描いた作品になっているという。「網膜の奥、ハートの側」は歌詞の一節からアルバムタイトルを引用した、重要な役割を担う一曲。ポエトリーリーディングを交えて膨大な言葉を費やしながら転がっていき、ドラムの細かなリズムが推進力となってサビで一気に突き抜けたあと、さらに場面転換していく、一筋縄ではいかない構成が終始展開された一曲に仕上がっているとのことだ。

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◾️仲川慎之介（Vo）コメント

光を描くには闇が必要なように、リアルを描くにはファンタジーが必要で、逆もまた然りと俺はずっと信じています。

この曲が持つリアルとファンタジーがシームレスに行き来する空気感というものを、増田さんは映像に落とし込んでくれました。

音で全部を表現したつもりではあったんですがしかし！ここは敢えてこのMVがあって初めて「網膜の奥、ハートの側」は完成したと俺は言いたいです。

さらにこの曲が好きになりました、本当にありがとう。

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◾️MV監督・増田彩来 コメント

焼きついていたものは何だったのか。

どうして、あの日見た未来の中にいるのか。

この楽曲を聴きながら、ずっとそんなことを考えていました。

虹が落ちた場所へ向かうように。星が弾ける音を目指して。

辿り、探し、また焼き付ける。

そんなふうに作ったMVです。

ぜひ楽曲とともにご覧いただけたら嬉しいです！

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また、時速36kmは7月からスタートとなる仲川による弾き語りツアー＜残る赤、残す赤＞と、アルバムを引っ提げて全国13カ所を巡る大規模ツアー＜“市民薄明” Tour＞も開催する。6月27日10時からチケットの一般発売がスタートするので、ぜひチェックしてほしい。

◾️メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD

特設サイト：https://special.36kmperhour.com/rreec CD+BD / PCCA.6481 / 6,600円（税込）

CD Only / PCCA.6482 / 3,300円（税込） ▼CD収録内容

01.その未来

02.七月七日通り

03.波の中の一粒

04.Beyond the Sea, Above the Lights

05.My Hummingbird

06.ハロー

07.東京

08.ブリキの翼

09.オーバードライブ ※配信中

10.網膜の奥、ハートの側

11.Fire ▼Blu-ray収録内容

・時速36km presents “hyper (un) usual” (2025.12.14)

渋谷CLUBQUATTRO ライブ映像 (Blu-ray)

01.Around i

02.tiny spark

03.銀河鉄道の夜明け

04.動物的な暮らし

05.新式弐型

06.デイドランカー

07.かげろう

08.真面

09.素晴らしい日々

10.優しい歌

11.スーパースター

12.スーパーソニック

13.アトム

14.シャイニング

15.Stand in Life

16.Happy

17.七月七日通り

18.ハロー

19.Gazer

20.Around you

21.ゴースト

22.夢を見ている ▼ショップ別特典

・タワー メガステッカー（200mm×55mm程度）

・HMV スマホサイズステッカー（50mm×70mm程度）

・Amazon.co.jp メガジャケ

・楽天ブックス リボンキーホルダー

・セブンネットショッピング エコバック

・その他法人上記以外のCDショップ ポストカード

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。 ▼先行配信「オーバードライブ」

配信：https://36kmperhour.lnk.to/overdrive

◾️＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞

2026年7月3日（金）東京・下北沢 近道 OPEN/START：19:00/19:30

2026年7月9日（木）愛知・KDハポン OPEN/START：19:00/19:30

2026年7月10日（金）大阪・心斎橋iiie OPEN/START：19:00/19:30 ▼チケット情報

券種：全自由

チケット代：前売り3,800円（税込 / D代別）

URL：https://eplus.jp/jisoku36km-nana/

5月30日（土）10:00〜 一般発売スタート

◾️＜時速36km presents “市民薄明” Tour＞

2026年

7月25日(土)千葉・千葉LOOK ※SOLD OUT

8月1日(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd

8月2日(日) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY

8月7日(金) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3 w/cinema staff

8月15日(土)石川・金沢vanvan V4 w/Sundae May Club

9月5日(土) 兵庫・神戸music zoo kobe 太陽と虎 w/TETORA

9月6日(日) 香川・高松TOONICE w/Hue’s

9月12日(土)広島・広島4.14 w/オレンジスパイニクラブ

9月13日(日)福岡・福岡LIVE HOUSE Queblick w/オレンジスパイニクラブ

9月26日(土)北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

10月3日(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO

10月4日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO

10月9日(金)東京・渋谷Spotify O-EAST ▼チケット情報

券種：スタンディング

チケット代：前売り5,000円（税込 / D代別）

チケット発売期間：2026年6月27日（土）10:00 チケット一般発売スタート

イープラス受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-tour26/

チケットぴあ受付URL：https://w.pia.jp/t/jisoku36km-tour26/