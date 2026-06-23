jizueが、8月19日にアニバーサリーアルバム『orbis』の発売と、＜20th Anniversary Tour＞の開催を発表した。

今作は、井上典政（G）、山田剛（B）、片木希依（Key）のメンバー3人それぞれが楽曲を持ち寄りアルバムを構成。ハードコアなポストロックからメロウなインストゥルメンタルチューン、抒情的なラテンテイストなトラックまで収録しているという。

ゲストミュージシャンとしてラッパー・Shing02、レーベルメイトである奇妙礼太郎、サポートドラムとして井上司（from fox capture plan）、橋本現輝が参加。また、過去の楽曲よりファンからのリクエストを募り、最も人気の高かった楽曲「sister」のリレコーディングバージョンも収録される。

また、初回盤のみ付属されるDVD映像は、2025年Billboard Live YOKOHAMAにて行われたストリングスを入れたスペシャル編成でのライブ映像が5曲収録される。

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◾️片木希依 コメント

『orbis』はラテン語で「輪」や「世界」を意味する言葉で、“循環”のイメージを込めています。20周年という節目に、これまで積み重ねてきた時間や出会い、そして今の3人の空気感が詰まったアルバムになりました。今のjizueと、ここからまた続いていくjizueを感じてもらえたら嬉しいです。

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そして、明日にアルバムからの先行配信シングルとして「SNEAKPEAK feat. Shing02」が配信される。本楽曲について、Shing02と井上典政よりコメントが届いている。

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◾️Shing02 コメント

疾走感溢れる四分の七拍子、非常にチャレンジングでしたがjizueメンバー達が見守る中、京都のスタジオでレコーディング出来たのが楽しかったです！

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◾️井上典政 コメント

気の知れた仲間が集まる行きつけの店で夢を語りあったり、何度も乾杯をした後、音楽に合わせて体を揺らすような、jizueという場所と音楽と仲間を想って作った曲です。Shing02さんの歌詞が最高に素敵なので是非チェックしてみて下さい。

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そして、アニバーサリーイヤーを記念して、自身が主催する初の屋外フェス＜jizue 20th anniversary fes 「ones」＞の開催も決定している。出演は全てインストバンドとなり、toconoma、fox capture plan、REGA、LITE、そしてjizueの5組が出演する。なお、アルバムにも参加する奇妙礼太郎を客演に迎えたパフォーマンスも予定されている。また、20周年を記念したアニバーサリーツアーでは、国内公演に加え台湾・香港での海外公演も決定。台北 THE WALL、香港 MOMでの公演が予定されており、国内公演のチケットは本日より先行受付が開始となる。

さらに、2018年より8年ぶりとなる＜FUJI ROCK FESTIVAL＞への出演も発表された。

◾️アルバム『orbis』

2026年8月19日（水）リリース

詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/jizue/orbis.html 作品形態：CD+DVD（初回限定盤）、CDのみ（通常盤）、デジタルアルバム

収録曲数：初回限定盤CD11曲／DVD5曲、通常盤CD11曲

商品番号：初回限定盤（VIZJ-23）／通常盤（VICJ-61799）

価格：初回限定盤\4,950（税込）／通常盤\3,520（税込）

Produced by jizue ▼CD収録内容

1.Cradle

2.Valor

3.SNEAKPEAK feat. Shing02

4.Wander

5.Remain

6.愛のまにまに feat. 奇妙礼太郎

7.Same as Ever

8.Vena

9.Picture

10.sister (2026 ver.)

11.eddy ▼DVD収録内容

jizue with string quartet Special Billboard Live

1.brink

2.sister

3.uni

4.rosso

5.sakura

◾️＜jizue 20th anniversary fes 「ONES」＞ 日程：2026年9月13日（日）

時間：開場・開演 12:00

会場：大阪・服部緑地野外音楽堂

出演：jizue／toconoma／fox capture plan／REGA／LITE

客演：奇妙礼太郎

https://eplus.jp/jizue20th/

お問い合わせ：https://www.yumebanchi.jp/

◾️ライブ情報

＜FUJI ROCK FESTIVAL’26＞

2026年7月25日（土）新潟・湯沢町苗場スキー場 ＜jizue 20th Anniversary Album “orbis’’ Release One Man Live Tour＞

2026年8月19日（水）東京・BLUE NOTE PLACE

2026年9月16日（水）香港・MOM LIVEHOUSE

2026年9月17日（木）台北・THE WALL

2026年11月18日（水）愛知・CLUB UPSET

2026年11月22日（日）大阪・LIVE SPACE CONPASS ▼チケット

8/19日（水）東京・BLUE NOTE PLACE

https://www.bluenoteplace.jp/live/jizue-260819/ 11月18日（水）愛知・CLUB UPSET

11月22日（日）大阪・LIVE SPACE CONPASS

最速オフィシャル先行：6月23日（火）19:00〜8月31日（月）23:59

https://eplus.jp/jizue/