望月くらげの小説『青龍と水の花嫁 生贄は永遠に深き愛を知る』がマイクロマガジン社（ことのは文庫）より2026年6月22日に刊行された。

【画像】特典は蒼が映えるポストカード

本作は、特殊な水の能力が宿る一族に無能として生まれた少女・鞠（まり）が、家族に虐げられた末に贄として湖へ沈められ、青龍が統べる世界で龍神の花嫁となる和風恋愛ファンタジー。青い桜が舞い散る龍神の国を舞台に、不器用ながらも寄り添う青龍と鞠との関係を通して、さまざまな愛のかたちが描かれる。

発売を記念して作品PVと特設サイトが公開された。特設サイトでは冒頭の試し読みに加え、望月くらげによる書き下ろしショートストーリー「青龍様は心配性」も掲載されている。

購入特典として、対象書店では特製ポストカード（1種）がプレゼントされる。※配布状況や配布時期は店舗により異なります。※特典の有無については店舗にてお問い合わせください。

あわせて、ことのは文庫創刊7周年を記念した電子書籍キャンペーンも開始した。ebookjapanでは2026年6月22日から7月5日まで、Amebaマンガでは同6月15日から7月5日まで、それぞれ「幽世めぐりフェア～あやかしから神様まで～」が実施されている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）