東海道新幹線 “夜発・朝着”の特別列車を発表 『東海道ルミエールエクスプレス』8月8日〜9日に【概要】
JR東海は22日、東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の特別列車『東海道ルミエールエクスプレス』を運行すると発表した。
【画像】新幹線『東海道ルミエールエクスプレス』詳細スケジュールなど
夏の旅行やレジャーシーズンのさまざまな利用ニーズに応える特別列車で、8月8日の午後10時に東京駅を出発し、翌9日の午前6時59分に新大阪に到着する。品川、新横浜、京都のほか、途中、岐阜羽島駅で停車し、翌朝まで車内で過ごす、普段の利用とは異なる体験も楽しめる。利用は専用旅行商品の購入者限定。
■『東海道ルミエールエクスプレス』概要
【日程・乗降駅】
出発日：2026年8月8日（土）（乗車駅）東京駅、品川駅、新横浜駅
※品川駅、新横浜駅では降車できない
到着日：2026年8月9日（日）（降車駅）京都駅、新大阪駅
※京都駅では乗車できない
販売方法
・7月3日（金）午後2時よりJR東海ツアーズの申込みサイトで販売を予定
・旅行代金は、東京発→新大阪着（普通車指定席）のおとな1名の利用で1万5000円（税込）を予定
※普通車のほかグリーン車の商品や、こども用の商品の販売も予定
※その他、上記申込みサイトから確認
【注意事項】（全文）
・24:00〜翌朝6:00頃までの約6時間は岐阜羽島駅に停車します。岐阜羽島駅到着後と発車前に30分程度、新幹線のドアを開けます。係員のご案内のもと、改札内
の自動販売機、喫煙所のみご利用いただけます。その他の駅の設備はご利用いただけません。また、改札外に出ることはできません。
※岐阜羽島駅の売店や車内販売の営業は行いません。自動販売機が売り切れとなる場合がありますので、お飲み物等はあらかじめ乗車前にお買い求めください。
・グリーン車にご乗車いただいても「東海道新幹線モバイルオーダーサービス」はご利用いただけません。また、おしぼりは提供いたしません。
・岐阜羽島駅では、停車中の時間帯に、線路・設備等の保守作業を実施しています。作業に伴う音や振動等が車内まで届く可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
・列車内はデッキ・トイレを含めすべて禁煙です。
・室内灯は常時点灯します。
・時間を限定してメディアが取材を行う可能性があります。その際写真・映像等に映り込む可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※上記の企画内容は予告なく内容を変更、中止することがあります。なお、企画内容が変更、中止となった場合は、旅行商品ごとに定める諸規定により対応いたします。
【画像】新幹線『東海道ルミエールエクスプレス』詳細スケジュールなど
夏の旅行やレジャーシーズンのさまざまな利用ニーズに応える特別列車で、8月8日の午後10時に東京駅を出発し、翌9日の午前6時59分に新大阪に到着する。品川、新横浜、京都のほか、途中、岐阜羽島駅で停車し、翌朝まで車内で過ごす、普段の利用とは異なる体験も楽しめる。利用は専用旅行商品の購入者限定。
【日程・乗降駅】
出発日：2026年8月8日（土）（乗車駅）東京駅、品川駅、新横浜駅
※品川駅、新横浜駅では降車できない
到着日：2026年8月9日（日）（降車駅）京都駅、新大阪駅
※京都駅では乗車できない
販売方法
・7月3日（金）午後2時よりJR東海ツアーズの申込みサイトで販売を予定
・旅行代金は、東京発→新大阪着（普通車指定席）のおとな1名の利用で1万5000円（税込）を予定
※普通車のほかグリーン車の商品や、こども用の商品の販売も予定
※その他、上記申込みサイトから確認
【注意事項】（全文）
・24:00〜翌朝6:00頃までの約6時間は岐阜羽島駅に停車します。岐阜羽島駅到着後と発車前に30分程度、新幹線のドアを開けます。係員のご案内のもと、改札内
の自動販売機、喫煙所のみご利用いただけます。その他の駅の設備はご利用いただけません。また、改札外に出ることはできません。
※岐阜羽島駅の売店や車内販売の営業は行いません。自動販売機が売り切れとなる場合がありますので、お飲み物等はあらかじめ乗車前にお買い求めください。
・グリーン車にご乗車いただいても「東海道新幹線モバイルオーダーサービス」はご利用いただけません。また、おしぼりは提供いたしません。
・岐阜羽島駅では、停車中の時間帯に、線路・設備等の保守作業を実施しています。作業に伴う音や振動等が車内まで届く可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
・列車内はデッキ・トイレを含めすべて禁煙です。
・室内灯は常時点灯します。
・時間を限定してメディアが取材を行う可能性があります。その際写真・映像等に映り込む可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※上記の企画内容は予告なく内容を変更、中止することがあります。なお、企画内容が変更、中止となった場合は、旅行商品ごとに定める諸規定により対応いたします。