この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「オーナーズカードはどうなる？イオンシネマ2,000円時代に損しないための裏技4選」と題した動画を公開した。動画では、出演者のわしっしがイオンシネマの映画料金値上げに伴い、通常料金で映画を観るのを防ぐための具体的な「お得な鑑賞法」について解説している。



わしっしはまず、イオンシネマの一般映画料金が1,800円から2,000円に値上がりした事実を取り上げ、「通常料金で観るのは損」だと断言する。仮に1か月に1回映画を観てポップコーンを注文した場合、年間で約3万円かかる計算になるが、お得な方法を活用すれば約1万円で済むと述べ、その差額が年間2万円にも及ぶことを強調した。



動画の大きな特徴は、お得に映画を観る具体的な方法として「イオンカード」「オーナーズカード」「ワタシアタープラス」「サービスデー」の4つを挙げ、それぞれの詳細な特典を比較している点にある。中でも注目すべきは、イオンの株主優待カードである「オーナーズカード」だ。大人はいつでも1,000円で映画を観られるだけでなく、ポップコーンSサイズまたはドリンクSサイズが無料でついてくると解説。通常のイオンカードの割引と比べて「かなりお得なのが分かります」と、その圧倒的なメリットをアピールした。



さらに、「イオンカード」を活用した割引では、通常のカード、ゴールドカード、ミニオンズカードなど、種類によって特典が異なると言及している。例えばミニオンズカードを使えば、ドリンクやポップコーンがセットになった特別鑑賞券を安く購入できるなど、豊富なバリエーションを紹介。また、有料会員制度「ワタシアタープラス」のポイント制度や、毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」をはじめとする各種サービスデーの活用法についても詳しく説明を加えている。



最後にわしっしは、映画を観る頻度やカード入会の手間に応じて、自分に最適な割引方法を選ぶことが重要だと結論づけた。値上げ時代においても、イオンシネマでの映画鑑賞を賢く、かつお得に楽しむための実践的な知識が網羅された動画となっている。