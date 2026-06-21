元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。銀座を歩いていた時にウオーキング中の人気女優と遭遇したことを明かした。

プライベートで名古屋、京都、下関、福岡と新幹線での盛りだくさんな旅を楽しんだことを明かした松岡。帰りは飛行機で羽田に戻ったという。

戻った日にも友人と食事の約束をしていたといい、「ちょっと銀座を歩いてたんですね」と松岡。「そしたら、凄いウオーキング的なことをしている、おそらく女性だよね。スカスカスカスカッと。“随分派手に歩いてんな”と思ったら、その人がスタスタスタスタッと戻ってきて」といい、「松岡くん」と声をかけられたという。

その女性はマスクをしていたこともあり、最初は「目しか見えてない」状態だったという。「分からなくて、“え？でも、この目は…”と思って“菊川？”って言ったら“そう！”って言ってマスク外したら、菊川怜だったんですよ」と思わぬ遭遇だったことを明かした。

同じ日に福岡空港では島田洋七にも会っていたこともあり、「今日はいろんな人によう会うなー！ って」と苦笑。「元気か？ 菊川」「元気だよ！」「10何年ぶりだねー”って」「お子さんも元気か？」「元気だよー！」と菊川とのやり取りを披露し、「“そうか、そうか。これもしばらくだから、ちょっと飯でも食い行くか今度”“行こう、行こう！”って飯の約束をして。俺はどうした？ここ1週間。死ぬのか？何だ、この引き！」と笑った。