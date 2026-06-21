サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。英メディアは、W杯のグループリーグにおけるオランダの衝撃の記録を伝えている。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にもコーディ・ガクポの2得点などを追加し、終始スウェーデンを圧倒した。

英サッカーメディア「Squawka」の公式Xは、オランダのW杯における直近11試合のグループステージの戦績を紹介した。

2010

2-0 vs デンマーク

1-0 vs 日本

2-1 vs カメルーン

2014

5-1 vs スペイン

3-2 vs オーストラリア

2-0 vs チリ

2022

2-0 vs セネガル

1-1 vs エクアドル

2-0 vs カタール

2026

2-2 vs 日本

5-1 vs スウェーデン

海外ファンからは「これは感銘を受けるスタッツだ」「これは力強い連続期間だ」「常に先行している」などと驚きの声が寄せられた。

前回大会でエクアドル、今大会で日本に引き分けた以外は全て勝利しており、9勝2分と圧倒的な戦績を誇っている。10年南アフリカW杯は準優勝、14年ブラジルW杯は3位だったオランダ。悲願の初優勝を目指し、第3節ではチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）