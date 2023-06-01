【「20式5.56mm小銃」抽選試射会】 開催時間：6月21日11時～19時 会場：BRAVE POINT新宿店

東京マルイは、ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」の抽選試射会を6月21日にBRAVE POINT新宿店にて開催する。

ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」は自衛隊の制式銃「20式5.56mm小銃」をモチーフとしたガスガン。現実の訓練さながらに扱うことができ、テイクダウン(分解)も可能。ガスブローバックにより、実銃を手にしたかのような臨場感が楽しめる。本製品は今夏発売予定。イベントでは発売に先駆けて触れることができる。