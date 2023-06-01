東京マルイ、ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」抽選試射会を本日開催！
【「20式5.56mm小銃」抽選試射会】 開催時間：6月21日11時～19時 会場：BRAVE POINT新宿店
東京マルイは、ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」の抽選試射会を6月21日にBRAVE POINT新宿店にて開催する。
ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」は自衛隊の制式銃「20式5.56mm小銃」をモチーフとしたガスガン。現実の訓練さながらに扱うことができ、テイクダウン(分解)も可能。ガスブローバックにより、実銃を手にしたかのような臨場感が楽しめる。本製品は今夏発売予定。イベントでは発売に先駆けて触れることができる。
━━━＼✨ 開催決定 ✨／━━━- 東京マルイ@AirsoftGun (@TM_Airsoft) June 11, 2026
20式5.56mm小銃
試射会
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ガスブローバック マシンガン『20式5.56mm小銃』を発売前に試射するチャンス！
参加申込は6月14日（日）23:59まで！
応募はこちら👇から（要Googleアカウント）https://t.co/6LapY7dNlZ pic.twitter.com/JVxYEMfhH7