この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのヤグタウンが、「イベント出演のお知らせ7月4日(土)・5日(日)MARK IS みなとみらいで香川県PRイベント！！ #香川県 #讃岐うどん #グルメ」と題した動画を公開した。動画では、7月4日と5日に神奈川県横浜市の「MARK IS みなとみらい」で開催される香川県のPRイベントに、自身が出演することを告知している。



ヤグタウンは、7月4日と5日の2日間、MARK IS みなとみらい1階のグランドガレリアで開催される香川県PRイベント「静かな海と穏やかな時間、香川の週末」にゲストとして両日参加することを発表。イベント開催時間は、両日とも10時から16時までとなっている。



会場では、讃岐うどんや香川県産品が当たるお楽しみガラポン抽選会が実施される。さらに、うどん県PR団に任命されているポケモン「ヤドン」の観光PRおよび写真撮影会も開催されるなど、盛りだくさんの内容となっている。



また、先日発表された「うどんタオル」をイベント会場で販売することも明かされた。全13柄が用意されているこのタオルは、普段は高松空港や香川県内のうどん店で販売されているもので、関東圏で直接購入できる貴重な機会となる。



ヤグタウンは関東圏の視聴者に向けて「ぜひ遊びにきてね」と呼びかけた。香川県の魅力を存分に味わえる2日間、気になる方は会場へ足を運んでみてはいかがだろうか。