【Chronicle of Destiny / クロニクル・オブ・デスティニー】 6月29日 実装予定

「金銀絢爛・リュミオール＆アルジャンテ」

Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（以下：シャドウバースWB）」の第8弾カードパック「Chronicle of Destiny（クロニクル・オブ・デスティニー）」に収録される新カード「金銀絢爛・リュミオール＆アルジャンテ」および「アナタの先輩・エース」を公開した。

8コスト6/6のドラゴン・フォロワーである「金銀絢爛・リュミオール＆アルジャンテ」は、【ファンファーレ】で自分の手札を2枚選んで捨て、相手の場のフォロワー全てと相手のリーダーに4ダメージを与える。また、超進化時にはカードを3枚引けるほか、3コストのアクセラレートで自分のPP最大値を＋1する効果も持っている。

「アナタの先輩・エース」は、ネメシスの2コスト2/2のフォロワー。【ファンファーレ】で、「アナライズアーティファクト（1コスト2/1で「【ラストワード】カードを1枚引く」）」1枚を手札に加える効果を持っている。また、進化時には自分の場の他の進化前フォロワー1枚を進化させる効果もある。

「アナタの先輩・エース」

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