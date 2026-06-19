アース製薬の公式「X」アカウントが6月17日、「今年すでに蚊に刺された人はいいねしてください」と投稿。SNS上で大きな反響がありました。

【画像】マジで…？ 蚊に「さされる」「かまれる」「くわれる」…呼び方の全国“分布図”

今年すでに蚊に「刺された」「食われた」人続々！

アース製薬の投稿は、344万回以上表示され、3万3000件もの「いいね」を集めています。

X上では、「刺されまくりですよ」「今週は今のところ毎日ですけど…」「昨日買い物してたら右の中指刺されました…何でこんな所に（泣）」「なんなら今目の前に一匹飛んでます…」「昨日踏切で待ってる時に二の腕刺されました！」「3月から刺されている（怒）」と、すでに蚊に刺された人からの実体験のほか、「めちゃくちゃいいねされてて謎の安心感が。私だけじゃないのね」との声も寄せられています。

また、「浜松市出身ですが、『蚊に食われた』と言います」「蚊に食われた、ですかねー」と、蚊に「刺される」「食われる」といった呼び方の地域性について言及するコメントもありました。

アース製薬は「全国の皆さん！蚊に『刺された』ではない言い方をしている人はいいねやリプで教えていただけませんか！？」と投稿。2000件以上の返信が寄せられ、「蚊に『刺された』と言います、埼玉県出身です」「静岡は蚊に『食われた』と言いますね」「兵庫県北部です。年配の方は『食われた』、若い世代は『刺された』と言ってる印象です」「蚊に『かまれた』って言います。鹿児島です」などの地域差が見られました。

2025年9月、地図情報の調査・制作・販売を行う「ゼンリン」の公式Xアカウントが、蚊に「さされる」「かまれる」「くわれる」、それぞれの呼び方の“分布図”を掲載。蚊に「さされた」の使用率が最も高かったのは東京都で45.8％、蚊に「かまれた」のトップは島根県で73.5％、蚊に「くわれた」の1位は福島県で83.5％という結果となっています。

全国使用率で最も多かったのは「くわれた」で62.3％だったとのことです。また、山口県では「かぶられる」、岩手県では「かれる」などと呼ばれていることを紹介しています。