ILLITの日本人メンバー・モカが再び活動休止、5月末に復帰も十分な休息が必要との判断【全文】

ILLITの日本人メンバー、モカが再び活動を中断する。

所属事務所BELIFT LABは6月19日に声明を発表。

【写真】モカ、セーラームーンに？

「モカは当分の間、すべての活動を中断し、健康回復に専念することを決定した」と発表した。

続いて「モカは4thミニアルバムのカムバック準備過程から、過度の緊張感や不安症状により、治療と回復を並行して行ってきた。ファンの皆さんに会いたいという本人の強い意志から、最後の週の音楽番組にも一部参加したが、十分な回復のためには安定した休息が必要と判断し、慎重な協議を重ねてきた」と説明した。

（写真提供＝OSEN）モカ

続けて「ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定だ。当社はモカが健康を回復し、再びファンの皆さんの前に立てるよう、回復と安定に必要な支援を惜しまない」と伝えた。

モカは4月に活動を一時中断し、5月末に復帰していたが、再び休養に入ることとなった。

BELIFT LABの公式コメント全文は以下の通り。

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こんにちは。BELIFT LABです。

ILLITのメンバー、モカの今後の活動についてご案内いたします。

モカは4thミニアルバムのカムバック準備過程から、過度の緊張感や不安症状により、治療と回復を並行して行ってまいりました。ファンの皆さんに会いたいという本人の強い意志から、最後の週の音楽番組にも一部参加しましたが、十分な回復のためには、より安定した休息が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に協議を重ねてきました。

その結果、モカは当分の間、すべての活動を中断し、健康回復に専念することを決定しました。

待っていてくださったファンの皆さんにこのようなお知らせをお伝えすることになり、大変心苦しく思います。アーティスト本人もまた、ファンの皆さんに会えなくなったことを非常に残念に思っています。

ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はモカが健康を回復し、再びファンの皆さんの前に立てるよう、回復と安定に必要な支援を惜しみません。

ファンの皆さんのご理解と温かい応援をお願いいたします。活動復帰の時期につきましては、改めてご案内いたします。

ありがとうございます。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。