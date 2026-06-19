Unipos株式会社は、全国の30～69歳の管理職層800名（従業員30名以上の企業勤務・部下あり）を対象に、「ねぎらい」に関する実態調査を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 管理職の多くは“ねぎらい”の必要性を認識-73.3％が「上司から部下への“ねぎらい”必要」と回答 約4割が“ねぎらいたいのにできなかった経験あり”- “良かれと思っても言いづらい”管理職の葛藤も 背景には、ハラスメント懸念・世代ギャップ・リモート化など“時代特有の難しさ” 約4割が「評価されていない／ねぎらわれていない」ことを理由に転職を検討 ねぎらいは“個人任せ”ではなく“仕組み”で支える時代へ

管理職の多くは“ねぎらい”の必要性を認識-73.3％が「上司から部下への“ねぎらい”必要」と回答

まず、上司から部下への「ねぎらい」については、多くの管理職層がその必要性を感じていることがわかった。

「上司から部下への“ねぎらい”は必要だと思うか」という質問に対し、全体の73.3％が「必要」と回答した。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

期待される効果としては、「部下との信頼関係が良くなる」（36.9％）、「チームの雰囲気が良くなる」（35.5％）などが上位を占めた。また、ねぎらいがないことで起こることには「モチベーションや意欲の低下」「信頼関係の構築困難」「本音や意見の話しにくさ」など、組織内の関係性悪化を懸念する声が多く挙がった。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

約4割が“ねぎらいたいのにできなかった経験あり”- “良かれと思っても言いづらい”管理職の葛藤も

一方で、「ねぎらい」の必要性を認識しながらも、実際には十分実践できていない管理職層の実態も見えてきた。

「部下をねぎらいたいと思ったにもかかわらず、実際には行わなかった経験がある」と回答した人は38.4％と、約4割にのぼった。特に30代男性では41.8％となっており、必要性を感じながらも実践できていない層が一定数存在していることがわかる。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

また、「ねぎらいを実際に行わなかった理由」としては、「タイミングが合わなかったため」（37.1％）、「忙しくて伝える余裕がなかったため」（20.3％）など、日々の業務負荷や環境要因が上位に挙がった。

加えて、「上から目線に見られそう」「大げさに受け取られそう」「何と言えばよいかわからない」といった、“伝え方そのものへの迷い”も見られ、単に意識の問題ではなく、“どう伝えるべきか分からない”という現代管理職ならではの難しさもうかがえる結果となった。

属性別では、30代男性は「恥ずかしいと感じたため」、40代女性は「上から目線に受け取られそうだと思ったため」が全体平均より10pt以上高くなるなど、世代や属性によって“言えなさ”の背景に違いがある点も特徴的である。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

背景には、ハラスメント懸念・世代ギャップ・リモート化など“時代特有の難しさ”

良かれと思って伝えた言葉が予期せぬ摩擦を生むリスクへの慎重さや、リモートワーク等の普及による雑談機会の減少といったコミュニケーション環境の変化が、適切な伝え方に迷う管理職を増やす背景となっている。

「時代の変化に伴い、部下をねぎらうことが難しくなった理由」として最も多かったのは、「ハラスメントと受け取られることへの懸念」（42.1％）で、特に50代で強い傾向が見られた。

次いで「部下との価値観や世代・コミュニケーションスタイルの違い」、「テキストやオンラインでは気持ちが伝わりにくい」が続いた。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

今回の調査では、仕事なのだから「やって当たり前」という価値観について、「昔はそう思っていたが、今はそう思わない」と回答した人が32.6％となった。

仕事に対する価値観やコミュニケーションのあり方が変化する中で、努力や貢献を適切に言語化し共有することの重要性が高まっている一方、その変化に対して個人の経験や感覚だけでは対応しきれなくなっている可能性も考えられる。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

約4割が「評価されていない／ねぎらわれていない」ことを理由に転職を検討

「評価されていない／ねぎらわれていない」と感じたことを理由に、転職を考えた経験がある人は39.6％にのぼり、約4割が“ねぎらわれていない実感”を転職検討の一因として挙げる結果となった。

特に30代男性では44.7％と全体平均を上回っており、若手～中堅層ほど、その傾向が強く見られる。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

また、十分なねぎらいを受けられないことについては、「自分の努力や苦労が周囲に伝わりにくい」「自分への興味や関心が足りないと感じる」といった声も見られた。

部下側にとって“ねぎらい”は、単なる感謝の言葉ではなく、「自分の働きが見られているか」「努力や貢献が認識されているか」を確認する重要なコミュニケーションの一つになっていることがうかがえる。

一方で、管理職側には「ハラスメントと受け取られるのではないか」「上から目線に見られるのではないか」といった不安も存在する。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

ねぎらいは“個人任せ”ではなく“仕組み”で支える時代へ

今回の調査では、「部下の努力を見てはいるが、言葉にするのが難しい」と感じている管理職が約4割にのぼることが明らかになった。

その背景には、ハラスメント懸念、世代間ギャップ、リモートワークによる接点減少など、個人の努力や経験だけでは解決しにくい、構造的・時代的な要因も存在している。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

また、「評価されていない／ねぎらわれていない」と感じたことを理由に転職を考えた経験がある人も約4割にのぼった。

今回の結果からは、管理職の「伝えたいけど言えない」と、部下の「見てもらえていない」という認識の間に、“ねぎらいの壁"とも呼べるギャップが生じている可能性がうかがえる。

画像：Unipos株式会社 2026年6月18日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：Unipos「ねぎらい」に関する実態調査

■調査方法：Webアンケート調査

■調査期間：2026年3月26日～3月30日

■調査対象：全国の30～69歳 男女

■対象条件：

・従業員30名以上の企業・団体に勤務

・直属の部下、または業務上日常的に関わる後輩・部下を持つ人

・会社員、公務員、専門職

■有効回答数：800名

■サンプル構成：

・従業員30～999名企業勤務：400名

・従業員1000名以上企業勤務：400名

■出典：URL：https://unipos.me/ja/ ■調査名：Unipos「ねぎらい」に関する実態調査■調査方法：Webアンケート調査■調査期間：2026年3月26日～3月30日■調査対象：全国の30～69歳 男女■対象条件：・従業員30名以上の企業・団体に勤務・直属の部下、または業務上日常的に関わる後輩・部下を持つ人・会社員、公務員、専門職■有効回答数：800名■サンプル構成：・従業員30～999名企業勤務：400名・従業員1000名以上企業勤務：400名■出典：URL：https://unipos.me/ja/

ニュース情報元：Unipos株式会社