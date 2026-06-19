「何回も転んで…」横田めぐみさんの母・早紀江さん 体調に異変も案ずるのは娘の健康「ひどい病だけにはなってほしくない」
拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さんが6月18日、支援者との集会に参加。自身の体調の変化に触れながら、めぐみさんの無事を祈りました。
拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さんの支援者が毎月開いている『祈り会』。
ここで早紀江さんが口にしたのは自身の体調の変化です。
【横田早紀江さん】
「何回も転んでいるが、何で転ぶのかわからない。ハッと思ったら、もう転んでいるという変な感じ」
今年2月で90歳となった早紀江さん。5月には駅で転倒し、救急搬送されたことも明かしています。
こうした状況の中でも願うのは娘の健康です。
帰国した拉致被害者から聞いたという北朝鮮でのめぐみさんの様子に心配を募らせます。
【横田早紀江さん】
「かなり気持ちが弱っていて、フラフラと空港の方に逃げようと思って出て行ったりとか、色んなことを2回か3回ぐらいやったこともあったみたいで、少しはおかしくなっているかもしれないなと思うが、本当のひどい病だけにはなってほしくないなと思いながらお祈りしている」
来年でめぐみさんの拉致からは半世紀。一刻も早い解決が望まれます。