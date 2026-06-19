『なすのミートソースグラタン』の人気レシピ！トマト缶なしの簡単ジューシーソースで

なす4本で、家族が喜ぶごちそうグラタン。こんがり焼いたなすにミートソースとチーズを重ねて焼けば、うまみたっぷりの一品に。

とろりと柔らかななすに、肉感たっぷりのミートソース、あつあつのチーズがからんでたまらない。「また作って！」と言われそうです。

『なすのミートグラタン』のレシピ

材料（2人分）

なす……4個（約320g）

合いびき肉……250g

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にんにくのみじん切り……1/2かけ分（約5g）

ピザ用チーズ……100g

〈A〉

トマトケチャップ……大さじ2

塩……小さじ1/4

ウスターソース……小さじ1

こしょう……少々

オリーブオイル……大さじ2と1/3

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

なすはへたを切り、縦に幅1cmに切る。玉ねぎはみじん切りにする。

（2）なすを焼く

フライパンにオリーブオイル大さじ1/2を中火で熱し、なすの1/2量を並べ入れる。両面がこんがりとするまで1分30秒ずつ焼いて取り出す。同じフライパンにオリーブオイル大さじ1/2をたし、残りも同様に焼いて取り出す。

（3）ひき肉を炒めて調味する

（2）のフライパンにオリーブオイル大さじ1をたして弱火で熱し、玉ねぎ、にんにくを入れて1分30秒ほど炒める。しんなりしたらひき肉を加え、中火にして2分ほど炒める。〈A〉を加え、炒め合わせる。

（4）具材を重ねて、トースターで焼く

15cm四方×高さ5cmほどの耐熱の器に、オリーブオイル小さじ1をペーパータオルで塗る。（2）のなすの1/3量を並べ入れ、（3）のミートソースの1/2量をのせる。同様にもう一度繰り返し、いちばん上に残りのなすをのせる。ピザ用チーズを散らし、オーブントースター（1000W）でこんがりするまで10分ほど焼く。

POINT

なすに味をしっかり吸わせるため、断面の多い切り方になっています。切り方、サイズを記載通りにして、余すところなくうまみをからませて。 トースターで焼く際、表面が焦げそうになったらアルミホイルをかぶせてくださいね！

旬のなすに、ミートソースとチーズの鉄板コンビが相性抜群。作りたてを熱々のうちに召し上がれ♪

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）