『なすのミートソースグラタン』の人気レシピ！トマト缶なしの簡単ジューシーソースで
なす4本で、家族が喜ぶごちそうグラタン。こんがり焼いたなすにミートソースとチーズを重ねて焼けば、うまみたっぷりの一品に。
とろりと柔らかななすに、肉感たっぷりのミートソース、あつあつのチーズがからんでたまらない。「また作って！」と言われそうです。
『なすのミートグラタン』のレシピ
材料（2人分）
なす……4個（約320g）
合いびき肉……250g
玉ねぎ……1/2個（約100g）
にんにくのみじん切り……1/2かけ分（約5g）
ピザ用チーズ……100g
〈A〉
トマトケチャップ……大さじ2
塩……小さじ1/4
ウスターソース……小さじ1
こしょう……少々
オリーブオイル……大さじ2と1/3
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
なすはへたを切り、縦に幅1cmに切る。玉ねぎはみじん切りにする。
（2）なすを焼く
フライパンにオリーブオイル大さじ1/2を中火で熱し、なすの1/2量を並べ入れる。両面がこんがりとするまで1分30秒ずつ焼いて取り出す。同じフライパンにオリーブオイル大さじ1/2をたし、残りも同様に焼いて取り出す。
（3）ひき肉を炒めて調味する
（2）のフライパンにオリーブオイル大さじ1をたして弱火で熱し、玉ねぎ、にんにくを入れて1分30秒ほど炒める。しんなりしたらひき肉を加え、中火にして2分ほど炒める。〈A〉を加え、炒め合わせる。
（4）具材を重ねて、トースターで焼く
15cm四方×高さ5cmほどの耐熱の器に、オリーブオイル小さじ1をペーパータオルで塗る。（2）のなすの1/3量を並べ入れ、（3）のミートソースの1/2量をのせる。同様にもう一度繰り返し、いちばん上に残りのなすをのせる。ピザ用チーズを散らし、オーブントースター（1000W）でこんがりするまで10分ほど焼く。
POINT
なすに味をしっかり吸わせるため、断面の多い切り方になっています。切り方、サイズを記載通りにして、余すところなくうまみをからませて。 トースターで焼く際、表面が焦げそうになったらアルミホイルをかぶせてくださいね！
旬のなすに、ミートソースとチーズの鉄板コンビが相性抜群。作りたてを熱々のうちに召し上がれ♪
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）