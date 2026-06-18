

ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』

東京芸術劇場シアターイーストで上演中の紫吹淳＆伊原剛志の二人ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』の舞台映像ダイジェストが公開された。



オフ・ブロードウェイ ミュージカル『Ernest Shackleton Loves Me』は、2017年にトニー賞のオフ・ブロードウェイ版とも言える権威あるオフ・ブロードウェイ・アライアンス最優秀ミュージカル賞を受賞。日本でも映画館で限定公開されるなど話題となった作品。

子育てとビデオゲーム音楽の作曲家としてのキャリアの両立に奮闘する睡眠不足のシングルマザーのキャットが、ある日“マッチングアプリ”に自己紹介動画を投稿。

すると20世紀を代表する南極探検家のサー・アーネスト・シャクルトン（1874-1922）から突然返信が届く。



ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』

南極で船が難破し流氷の上で身動きが取れなくなったアーネストは、時空を超えてキャットにアプローチし、壮大な冒険の旅へと誘う。

冒険に立ち向かう型破りなアーネストの姿に、いつしかキャットは時空を超えて恋に落ちてしまう奇想天外で独創的なミュージカル冒険劇だ。



ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』



ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』

主人公のキャット役を演じるのは紫吹淳。サー・アーネスト・シャクルトン役は伊原剛志が演じる。

演出を手がけるのは新進気鋭の岡粼育之介。音楽監督・キーボードコンダクターは中村匡宏が務める。

本作の舞台映像ダイジェストが公開された。



公式サイトはこちら。

https://artistjapan.co.jp/eslm_jp2026/



（文：エントレ編集部）