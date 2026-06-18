この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥（高須クリニック）が「【期間限定】すき家の牛とん汁みそラーメンを初めて食べた感想を正直に話します」と題した動画を公開した。動画では、すき家で期間限定販売されている「牛とん汁みそラーメン」を実際に注文し、独自の視点から率直な感想を語っている。



雨の降る中、すき家を訪れた高須。お目当ては期間限定の「とん汁みそラーメン」だと明かす。タッチパネルで「牛とん汁みそラーメン」を選択し、さらに「炙り塩さば」「おんたま」「オクラサラダ」を追加した、豪華なオリジナル定食をオーダーした。



ボディビルの大会を控えた減量中であるため、牛丼とラーメンの組み合わせはカロリーオーバーになると判断し、栄養バランスを考慮して魚やサラダを組み合わせたと語る。健康への意識から、肉だけでなく魚の油であるEPAやDHAを積極的に摂取するため、すき家ではサバをよく注文するという。実食した高須はラーメンについて「普通に美味しい」「美味しくないわけがない」と評価。定番の牛丼の肉と美味しいとん汁に麺を合わせたメニューであるため、味のクオリティは保証されていると分析した。さらに、猫舌であることを明かし、温度を下げるために温泉卵を投入して味わう様子が収められている。



一方で、「ラーメン専門店のラーメンと比較して優位性があるか」という点にも言及。「500円なのでサイドメニューとして置いておくのはアリ」としつつも、本当に美味しいラーメンを食べたい時は専門店を選ぶだろうと冷静な見解を示した。



総括として、吉野家などの競合他社もメニューを拡充していることに触れつつ、すき家の最大の魅力はサイドメニューの豊富さにあると指摘。牛丼チェーンという枠を超えて「定食屋」のように利用できる点を高く評価し、多様化するファストフードの新たな楽しみ方を提示した。