Ettoneが、4thデジタルシングル「1UP↑1DOWN↓」を6月29日(月)に配信リリースすることを発表した。

今作では、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボレーションも決定。あわせて、8bitゲームの世界観を落とし込んだEttoneロゴと、ポチャッコとのコラボレーションによるジャケット写真が公開された。

「1UP↑1DOWN↓」は、誰もが人生で一度は感じる“詰み感”を、8bitゲームに見立てて軽やかに描いたポップソング。思い通りに進まない日々、次々と現れるミッション、終わらないロード画面のような停滞感。そんな現代を生きる感覚を、レトロゲームのモチーフとともにユーモラスに描きながら、上がったり下がったりを繰り返しても、人はまた前に進んでいけるというメッセージを込めた一曲となっている。

ゲームオーバーのように感じる瞬間も、物語の途中に起こる出来事のひとつ。迷い込んだ道も、選んだ道も、いつか自分だけのベストスコアに変えていく。懐かしさを感じる8bitサウンドやゲーム的な言葉遊びと、今の時代を生きるリアルな感情が重なり合う、Ettoneならではの“新しいかたちの応援歌”に仕上がっている。

楽曲制作には、シンガーソングライター・Furui Riho、O21 Label Head / Executive ProducerのALYSA、さらにEttoneのメンバーであるkoyukiとyuzukiが参加。Furui Rihoならではのユーモアとリアリティを帯びた言葉選び、ALYSAによるポップかつ立体的なサウンドプロデュース、そしてメンバー自身の等身大の感覚が重なり合い、Ettoneが掲げる“LOOSE POPS”の新たな表情を提示している。

今回コラボレーションするポチャッコは、より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。好奇心旺盛で、おっちょこちょい、ちょっぴりおせっかいな性格が魅力のサンリオキャラクターだ。

本作のジャケット写真では、ポチャッコが8bitゲームの世界に入り込んだようなビジュアルで登場。ゲーム画面を思わせるデザインの中で「1UP↑1DOWN↓」の楽曲が持つ“転んでも、迷っても、何度だって進んでいく”というポジティブなムードを、ポチャッコの愛らしい存在感とともに表現している。