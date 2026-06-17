2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）が追加情報を発表した。

『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』

超豪華出演者第4弾発表！

時代のガールズマインドを体現するカリスマ的存在で、唯一無二の魅力で“憧れ”を更新し続けている藤田ニコルが、第一子出産後初のイベント出演決定♡さらに、先週2026年6月13日（土）に開催された、音楽人5,000人が選ぶ国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）受賞が発表されたアイドルグループFRUITS ZIPPERから、Ray、ViViそれぞれの専属モデルとしても活躍する櫻井優衣と鎮西寿々歌、昨年2025年12月にデビューした今をときめくアイドルグループMORE STARから、神秘的な雰囲気と異次元の可愛さで“神ビジュ”と話題沸騰中の中山こはく（TGC初出演）、昨年2025年に放送され話題を呼んだABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演や、先月2026年5月に千秋楽を迎えたばかりの舞台『春琴抄』主演をはじめ、俳優として躍進する茅島みずきに加えて、来月2026年7月放送スタート予定の、約28年ぶりに連続ドラマとして復活する『GTO』出演決定が話題を呼んでいる期待の若手俳優北里琉、TBSテレビ 日曜劇場や昨年2025年放送のドラマ『小さい頃は、神様がいて』に出演、今年2026年8月には出演映画『見えない娘 - THE INVISIBLES -』の公開も控え、さらに、2022年3月にリリースされた菅田将暉の楽曲『ギターウサギ』のMVでは、出演と、クリエイティブディレクターとしてアニメーション制作も担当するなど、多彩な才能を持つ近藤華（TGC初出演）、そしてZ世代のトレンドを席巻しているさくら、長浜広奈ら、新時代のニューヒロインたちが大集結！

さらに…ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』出演をきっかけに人気急上昇中！今年2026年1月にはアーティストとしてメジャーデビューも果たし、『今日、好きになりました。』出演時に想いを寄せる長浜広奈に向けて弾き語りで披露された楽曲『僕のかわい子ちゃん』は、リリース後、TikTok総再生回数1億回超え、音楽配信サービスでは1,000万回再生突破のスマッシュヒットを記録しているMON7Aのゲスト出演も決定した。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

●日時

2026年9月19日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：一般：12,500円 / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※4歳以上はチケットが必要

【アップグレード】2026年06月08日（月）10:00〜 ※順次予約・販売開始

TGC Premium会員：2026年06月08日（月）10:00〜06月21日（日）23:59 ※抽選

※対象：申し込み時点でTGC Premium有効会員で、各種先行販売でチケットをご購入済みの方

【一般販売】2026年06月20日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

青島心、嵐莉菜、安斉星来、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、北里琉、近藤華、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、志田こはく、せいら、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月丘音彩、鶴嶋乃愛、長浜広奈、中山こはく（MORE STAR）、なごみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順

●ゲスト

あの、簡秀吉、平祐奈、とうあ、NOA、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

●メインアーティスト

SWEET STEADY、FRUITS ZIPPER 他 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 A/W』公式サイト