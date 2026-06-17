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株式会社アクアの取締役である松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「【悲報】ヒカルと飯田祐基が設立した「マーダーミステリー」会社が倒産した件について【フランチャイズ】」を公開した。動画では、マーダーミステリー事業を展開する「これからミステリー」の赤字倒産について、その要因やアーリーステージのフランチャイズ（FC）の危険性を解説している。



松原氏は過去の動画で、同社の「間借りでマーダーミステリーを行う」というビジネスモデル自体には、初期費用が抑えられるとしてポジティブな評価を下していた。しかし、今回の赤字倒産の主な原因は、集客の要として見込んでいた「アプリ」にあったと指摘する。多額の費用を投じてアプリを開発したものの、日本ではマーダーミステリーがエンタメとしてまだ十分に根付いておらず、最低限の登録者数すら集まらなかったという。



さらに松原氏は、「そもそもフランチャイズという次元ではない」と一刀両断。直営店やアプリでの集客モデルが確立していない段階でFC加盟を募ったことに対し、「だったらフランチャイズ加盟させるなよ」と苦言を呈した。また、堀江貴文氏の「作家にめちゃくちゃお金がかかるだろう」という見解にも触れ、裏側の制作コストが想像以上にかさむ構造的な問題も浮き彫りにした。



同社には著名な実業家らも出資していたが、ビジネスの難しさを甘く見積もった結果の倒産劇となった。松原氏は「アーリーフランチャイズは引き続き要注意」と警鐘を鳴らし、甘い言葉や夢に乗っかることなく、自己責任で冷静に判断するよう視聴者に呼びかけている。