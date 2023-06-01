【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 12月下旬 発売予定 価格：15,400円（税込）

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を12月下旬に発売する。価格は15,400円（税込）。

AZ-16 ライガーゼロイエーガー

ムービングキット「ADVANCED Zi（AZ）」シリーズで、ライガーゼロの高速戦闘形態「ライガーゼロイエーガー」が登場。ライガーゼロの特徴であるチェンジング・アーマー・システム（CAS）の一つであり、青い装甲に姿勢制御のためのウイングを各所に搭載し、背部の大型イオンブースターで爆発的な加速を可能とする。

AZシリーズでも特徴的なデザインを再現しつつ、電動歩行ギミックに合わせて新たに大型イオンブースターの展開ギミックが搭載されている。

本稿では試作品の写真を交えて、「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」の本商品の開発を担当されているタカラトミー ホビーキャラクター事業室コレクター事業部開発課の齋藤和也氏にお話を聞いた。

AZシリーズに合わせたサイズアップと新ギミックで駆け出すライガーゼロイエーガー

【【ZOIDS】AZ-16 ライガーゼロイエーガーPV ナレーション：櫻井 孝宏(ビット・クラウド役)】

――最初に「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」の商品化・開発の経緯を教えてください。

齋藤氏：今年（2026年）にTVアニメ『ゾイド 新世紀スラッシュゼロ』が放送25周年を迎えるにあたって、何かできないかという話になり、「ライガーゼロ」の印象的なチェンジング・アーマー・システム（CAS）のアーマー3種をAZシリーズで商品化するというのが企画の始まりでした。

最初は「ライガーゼロ」を含めたイエーガー、シュナイダー、パンツァー、イクスの全種セットを考えていましたが、ユーザーにはそれぞれ好きな、思い入れのあるCASユニットがあり、個別に欲しいのではないかと思い、各ユニット形態個別での商品展開となりました。

その先駆けとして高速戦闘形態となる「ライガーゼロイエーガー」が12月下旬に発売となります。

――造形面ですが、AZシリーズでの立体化に当たり、当時のキットからの変更点やデザインアレンジはありますか？

齋藤氏：AZシリーズのライガーゼロ本体が旧キットよりも大型化しているため、それに合わせてイエーガーユニットも大きくしないとバランスが取れません。そのため、各部のサイズに調整を入れています。

そこに各CASのシルエットの差別化や、現代風にアレンジをしていくうえで、立体物としての見栄えを良くしたかったので、背中の大型イオンブースターをはじめ、各アーマーも全体的にサイズアップしています。

イエーガーユニットの頬アーマー

脚部のアーマーも軽量かつエアロを感じる鋭角なシルエットに

「AZ-02 ライガーゼロ」（右）と比較。イエーガーのアーマーやブースターのボリュームアップ感がうかがえる

齋藤氏：ライガーゼロ素体は共通なので、各ユニットを換装した時に印象を変える意味でもそれぞれの特徴を出すためにメリハリをつけた造形になるように意識しています。

――マーキングシールなども新たにデザインされたものでしょうか？

齋藤氏：そうですね。今回の試作品を見ていただければわかる通り、シールを貼る箇所は旧キットとほとんど変わりません。

その上で、AZシリーズならではのアレンジを加えたシールデザインとなっています。

――イエーガーユニット最大の特徴でもある大型イオンブースターも迫力あるサイズ感になっていますね。

齋藤氏：AZシリーズのライガーゼロ本体の大型化合わせて、サイズアップはされていますが、それ以上に、ライガーゼロイエーガーの個性を引き出す意味で大型化しています。

イオンブースターもサイズアップし、存在感抜群

マーキングシールで密度のある情報量を演出

――カラーリングについてですが、「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」ではアニメイメージに近い色合いになっているのでしょうか？

齋藤氏：「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」に関してはアニメでのカラーリングを優先した配色となっています。

アニメだとシーンによってライティングなどで色味も変わってきたりしますので、一概に「設定画のカラーがこれだからこうなります」というだけでは難しく、アニメの様々なシーンを見比べながら、ファンの方々が持っているであろうイメージに近い色味を追求しました。

アニメの明るいブルーが再現されている

――続いて、気になるギミックについて質問です。今回、大型イオンブースターが連動して展開されますが、これはどのような機構になっているのでしょうか？

齋藤氏：今回のギミックを仕込むにあたって、ライガーゼロの素体自体は、互換性を持たせるために変えられないところでしたので、元からある部分だけを使って連動できるようにリンクを組んでいます。

イエーガーユニットでは、大型イオンブースターの基部から伸びたスイッチパーツが左肩に当たることでブースターが展開する形になっています。

展開自体は基部にバネが仕込まれており、スイッチパーツによってロックが外れて勢いよく展開するというものになっています。

大型イオンブースターの基部からスイッチパーツが伸び、左肩に当たることでロックが外れる仕組みとなっている。

バネの力が解放されることでイオンブースターが勢いよく展開

ブースターが左右に広がり、ウイングも展開

背面から見ても、せり出したフィンなども再現されている

齋藤氏：もともと歩行中にブースターが開いたり閉じたりする案もありました。

ですが、頻繁に閉じ直すというようなイメージもなかったので、本商品では1回限りでパシュッと勢いよく開いて、加速していくようなイメージに近づけた形になりました。

――手動部分でのギミックの追加などはありますか？

齋藤氏：基本的に旧キットで動かせた部分、例えば頭部のブレードアンテナや後ろ脚のブレードなどはなるべく動かせるようになっています。

脇のサイドスラスターは手動で展開が可能

後ろ脚の対物ブレードセンサーなども可動

――大型イオンブースターの大型化もありますが、展開した状態で歩行させるのも苦労されたのではないでしょうか？

齋藤氏：重量のあるものが上にあると重心が上がってしまうので、バランスが崩れてしまう懸念はありました。また、各部大型化しているので、歩行中に干渉したりしないよう、その点にも気をつけて設計をしております。

――イエーガーユニットに関してですが、これまで発売された「AZ-02 ライガーゼロ」や「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」の素体にも装着は可能でしょうか？

齋藤氏：もちろん、別売りのAZシリーズのライガーゼロ素体にも対応しています。あげていただいた2商品はもちろん、「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」、「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX」付属の「AZ-02EX ライガーゼロ レイ・グレック仕様［共和国カラー］」にも装着可能です。

なお、「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」と「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」、「AZ-02EX ライガーゼロ レイ・グレック仕様［共和国カラー］」は専用のアタッチメントパーツを使用することで換装が可能になっています。

「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」2024年9月下旬発売

「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」2026年3月下旬発売

――続いて本商品のこだわりポイントを教えてください。

齋藤氏：すでにライガーゼロの素体が商品化されており、そこにイエーガーユニットを足す形で成立するデザインにはこだわりました。

これはイエーガーだけでなく、今後展開を予定しているシュナイダーユニット、パンツァーユニットにも共通するのですが、ライガーゼロの素体に合わせつつAZシリーズらしいデザインのトンマナを揃えることに注力しました。

その上で、先ほどもありましたが、見栄えを重視して大型化すると歩行中に干渉する箇所が出てくるため、デザインと歩行ギミックの両立にもこだわりました。

【タカラトミー「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」の歩行ギミックをチェック！【ゾイド】】

――2026年5月に開催された「第64回 静岡ホビーショー」にてライガーゼロシュナイダー、ライガーゼロパンツァーの原型が展示されましたが、今回のイエーガーのブースター展開のようなファンが驚くようなギミックを搭載する予定でしょうか？

齋藤氏：そうですね。現状では詳しくお伝えはできないのですが、何かしらのギミック搭載を予定しております。シュナイダーユニット、パンツァーユニットは着々と開発を進めておりますので、ご期待いただけますと幸いです。

齋藤氏：また、こだわりポイントとして旧キットから色分けをなるべくパーツ分割で表現できるようにしています。

例えば、アーマーの水色と青の部分をパーツ分けして、成型色で色分けしています。これによって、塗装をする方も塗分けしやすいと思います。

頬のアーマーなど小さめのパーツには塗装パーツを使用していますので、組み立てるだけでアニメイメージに近いものになるかと思います。

対物ブレードセンサーなどの水色は別パーツとなっており、色分けはもちろん塗装もしやすい設計となっている

――ちなみに、苦労されたポイントはありましたか？

齋藤氏：やはり背中の大型イオンブースターですね。「AZ-02 ライガーゼロ」を商品化する段階では、連動を想定していないユニットだったので、後からギミックを増やすにはどうするか悩みました。

どのような仕組みで展開ギミックを設置するのか、また、試作中にもなかなか発動しなかったり、逆に暴発してしまったりと展開ギミックの調整は苦労しました。

――最後に、ユーザー様へのメッセージをお願いいたします。

齋藤氏：アニメ25周年を迎えた記念すべき年にAZシリーズでライガーゼロの各種CASユニットの商品化が決定し、第1弾の「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」が12月下旬に発売します。

当時のアニメのイメージを再現しつつ、AZシリーズとしてブラッシュアップもしておりますので、ぜひご期待いただければと思います。

また、シュナイダーユニット、パンツァーユニットも鋭意開発を進めておりますので、こちらもぜひお待ちいただければ幸いです。

――ありがとうございました。

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※画像は試作品を使用しています。実際の製品とは異なる場合がございます。ご了承ください。