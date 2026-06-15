「筋書きのないドラマと同じくらい…」韓国メディアも称賛した“片付けの文化”「祭りのあとの痕跡にまで責任を持つ」【W杯】

日本のサポーターの試合後のゴミ拾いに称賛の声が集まっている(C)Getty Images

サッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦でオランダと2-2で引き分け、勝点1を獲得した。

一方で、日本代表を後押ししたサポーターは試合後にゴミ拾いを行い、国際サッカー連盟（FIFA）や、世界各国のメディアから称賛の声が上がった。

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これを受け、韓国紙『京郷新聞』も「名勝負の後に名品マナー…オランダ戦後、観客席を清掃した日本サポーターにFIFAも魅了」と題した記事を掲載した。

同紙は「ピッチ上で繰り広げられた筋書きのないドラマと同じくらい、観客の成熟した態度でも世界のサッカー界を驚かせた。強豪オランダを相手に劇的な2−2のドローを演じたサッカー日本代表のサポーターたちの試合後に見せた成熟した観戦マナーに対し、国際サッカー連盟（FIFA）はもちろん、世界中のメディアから賛辞の声が寄せられている」と伝えている。