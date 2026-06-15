実家の引き出しから「伊藤博文の千円札」が出てきました。妻に「古いお札ならプレミアがつくんじゃない？」と言われたのですが、本当に高額で買い取ってもらえるのでしょうか？ 旧紙幣の相場を確認

「伊藤博文の千円札」は今でも使える？ 現在の扱いを確認

伊藤博文の肖像が描かれた千円札は、1963年から1986年まで発行されていた日本銀行券です。現在は発行されていませんが、有効な紙幣として扱われています。

そのため、コンビニやスーパーなどで支払いに使うことも原則として可能です。また、金融機関へ持ち込めば現在流通している紙幣と交換してもらえます。

財務省によると、過去に発行された紙幣の多くは現在でも有効であり、額面どおりの価値を持っています。つまり、伊藤博文の千円札を銀行へ持っていけば、基本的には1000円として扱われます。

ただし、古い紙幣の中にはコレクターから需要があるものも存在します。そのため、銀行で交換する前にプレミア価値がないか確認しておくとよいでしょう。



「伊藤博文の千円札」の買取相場は？ 多くは額面どおり

「古いお札だから高く売れるはず」と期待する人もいますが、一般的な伊藤博文の千円札は、それほど高額では取り引きされていないようです。

伊藤博文の千円札は発行枚数が非常に多く、現在でも比較的多く残っています。そのため、使用済みで状態が普通のものは額面と同じ1000円前後で評価されるケースがほとんどです。

例えば、折り目や汚れがある紙幣の場合、買取店へ持ち込んでも額面とほぼ変わらない査定額になることがあります。そのため、1枚だけ見つかった場合は、銀行で交換した方が手間が少ないケースもあります。

一方で、保存状態が非常によい未使用品や、発行初期の希少なものは額面以上の価格になる可能性があります。そのため、見つけたお札をすぐに使ってしまうのではなく、一度状態を確認することが大切でしょう。



プレミア価格が付く旧紙幣の特徴

伊藤博文の千円札でも、条件によってはプレミア価格が付くことがあります。特に評価されやすいのは、未使用に近い状態の紙幣です。折り目やシワがなく、長期間きれいに保管されていたものはコレクター需要があるようです。状態が良いほど査定額が上がる傾向があります。

また、紙幣に記載された番号にも注目してみましょう。例えば、



・000001のような若い番号

・111111や777777などのゾロ目

・123456のような連番

・100000や500000などのキリ番



といった珍しい番号は、コレクターの人気が高く、額面を大きく上回る価格で取り引きされることがあります。

さらに、印刷ミスや裁断ミスによって生まれた「エラー紙幣」も希少価値があるとされています。印刷の位置が大きくずれている場合や、紙の裁断状態が通常の紙幣と異なる場合は、希少価値が認められる可能性もあるため、一度専門家に査定してもらうとよいでしょう。



「伊藤博文の千円札」は状態や番号などによって価値が変わる可能性がある

実家から見つかった伊藤博文の千円札は、基本的には今でも1000円として使えます。そのため、一般的な状態であれば銀行で現行紙幣に交換することも可能です。

ただし、未使用品や珍しい記番号、エラー紙幣などはプレミア価値が付くことがあります。見た目は普通のお札でも、コレクターの間で評価される特徴を持っている場合があるため、安易に使用する前に、その価値を確認してみるとよいでしょう。

もし複数枚見つかった場合や、保存状態が良い場合は、一度古紙幣や古銭を扱う専門業者に査定を依頼するのがおすすめです。査定額を確認したうえで売却するか、銀行で交換するかを判断すれば、価値を見落とす心配も少なくなります。

まずはお札の状態や番号を確認し、思わぬプレミア価値が隠れていないかチェックしてみてはいかがでしょうか。



出典

財務省 昔のお金は使えますか

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー