分け目が目立つのは『FAGA』のサイン？ 女性の薄毛の原因とは？【医師監修】

女性の薄毛は、加齢やホルモンバランスの変化などを背景に、多くの人が悩みを抱える身近な不調です。一方で、「AGA（男性型脱毛症）と同じものなのか？」「どのように対処すればよいのか？」といった疑問を持つ人も少なくありません。今回は、FAGA（女性男性型脱毛症）の特徴やほかの脱毛症・AGAとの違いについて、ルートレディースAGAクリニック院長の清水先生に解説してもらいました。

※2026年4月取材。

監修医師：

清水 弘太郎（ルートレディースAGAクリニック）

三重大学医学部卒業。その後、桑名市総合医療センター初期臨床研修を修了し、三重大学医学部附属病院やさいたま市立病院などで麻酔科・形成外科診療に従事し経験を積む。複数の大手AGAクリニックにて勤務したのち、神奈川県鎌倉市に「ルートレディースAGAクリニック」を開院、院長となる。日本形成外科学会正会員、麻酔科標榜医、日本毛髪科学協会毛髪診断士。

女性の薄毛って多いの？ 種類もいろいろ？

編集部

女性で薄毛を気にする人は多いのでしょうか？

清水先生

はい、実際には多くの女性が薄毛や髪のボリューム低下に悩んでいます。ただし、男性のように明確な脱毛パターンが出にくいため、「年齢のせい」と捉えて見過ごされているケースも少なくありません。分け目が目立つ、髪が細くなったといった変化はよく見られ、年齢にかかわらず相談件数が増えている印象です。

編集部

女性の薄毛には種類があるのでしょうか？

清水先生

女性の薄毛には、いわゆるFAGA、円形脱毛症、出産後の脱毛など、さまざまなタイプがあります。それぞれ原因が異なり、例えば円形脱毛症は自己免疫が関与し、出産後の脱毛はホルモン変化が影響します。原因ごとに対応が変わるため、見た目だけで判断してはいけません。なお、脱毛の広がり方による分け方として、びまん性脱毛や全頭性脱毛といった呼び方もあります。

編集部

FAGAについて教えてください。

清水先生

FAGAは女性に見られる進行性の脱毛症で、頭頂部や分け目を中心に全体的にボリュームが減っていきます。男性のように生え際が後退するというより、髪一本ずつが細くなり密度が低下していきます。進行は緩やかなため、かえって変化に気付きにくい点が特徴です。

編集部

どのような人に起こりやすいのでしょうか？

清水先生

加齢や遺伝に加え、女性ホルモンの変化が関与すると考えられているため、更年期前後の人に多く見られます。更年期になると、髪の成長期が短くなり、十分に太く長く育つ前に抜けてしまうため、全体のボリューム低下を感じる人が増えてきます。また、生活習慣やストレスなど複数の要因が重なることで発症・進行するケースも多いとされています。

男性の薄毛とどう違う？ 見た目と原因の違い

編集部

AGAとは、どう違うのでしょうか？

清水先生

最も大きな違いは脱毛のパターンです。AGAが生え際やM字部分から後退するのに対し、FAGAは頭頂部や分け目を中心に全体のボリュームが減っていきます。一般的には「地肌が透ける」「髪をまとめる際にコシがなくなった」といった変化として表れるケースが多いといわれています。

編集部

原因の違いはありますか？

清水先生

男性は男性ホルモンの影響が中心ですが、女性はホルモンバランスの変化に加えて、加齢や生活習慣など複合的な要因が関与します。先ほども解説したように、一つの原因だけで説明できないことが多い点が特徴です。

編集部

自分でできる対策はありますか？

清水先生

基本は生活習慣の見直しです。栄養バランスのよい食事や十分な睡眠、ストレス管理は髪の健康にも関わります。また、過度なダイエットや偏った食事は髪に影響するため注意が必要です。ただし、生活習慣の見直しはあくまで土台であり、進行している場合は改善が難しいこともあります。対処せずに進行すると密度の低下が目立ちやすくなるとされ、早めに医療機関へ相談することが予後の面でも望ましいと考えられます。

女性の薄毛、医療機関で改善できる？

編集部

医療機関では、何を見られるのでしょうか？

清水先生

FAGAだけでなく、円形脱毛症など別の脱毛症が隠れている場合や、複数の脱毛症が混在している場合もあるため、まずは問診や視診などで現在の状態や原因、進行度を評価します。特に、円形脱毛症が広範囲に及んでいるケースではFAGAと見分けが付きにくいことがあり、治療方針は大きく異なります。自己判断せず、医療機関で正確に診断する必要があります。

編集部

治療の流れについても教えてください。

清水先生

※効果には個人差があります

編集部

治療を検討する際の注意点などはありますか？

清水先生

薄毛治療は自費診療となるため、費用や治療内容だけでなく、カウンセリング体制やアフターフォローの内容も含めて十分に事前確認することが重要です。また、使用する薬剤によっては副作用が生じる可能性もあります。リスクや経過について丁寧に説明を受け、納得した上で治療を開始しましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

清水先生

自分の状態がFAGAなのかどうかを自己判断するのは難しいため、まずは医療機関で診察・診断を受けることをおすすめします。治療が必要かどうか、またどのような治療が適しているかは、状態に応じて判断する必要があります。適切な対応を選択するためにも、薄毛治療を行っている医療機関を受診するとよいでしょう。

編集部まとめ

女性の薄毛は、さまざまな要因が関係していることが多く、FAGAもその一つです。男性とは異なる進行の仕方をすることもあり、気付きにくいケースもありますが、早めに変化に気付き対応することが重要です。セルフケアだけでなく、必要に応じて医療機関で評価を受けることにより、適切な対処につながります。

医院情報

ルートレディースAGAクリニック

所在地 神奈川県鎌倉市大船1-11-18 プロシードハピネスビル4F

診療科目 皮膚科

診療時間 月火水土日祝10:00～19:00（完全予約制／要電話確認／保険適用外）

休診日 木・金

0467-38-8396

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