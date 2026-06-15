「素晴らしいチーム」「日本が勝つかも」対戦するオランダのファンに訊いた森保ジャパンの印象 「一番危険な選手は？」にはまさかの回答…【現地発】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
試合前、会場となるダラス・スタジアム周辺には、両軍のファンが続々と詰め掛けている。
「大盛り上がり」という感じはでないが、各々が記念撮影などをして楽しみ、両国のファンが交流する様子も見られた。
オランダのファンに日本の印象を訊くと、「素晴らしいチーム」「日本が２−１で勝つかもしれない」「いい選手が揃っている」と好評価だった。
「一番危険な選手は？」と尋ねると、「もちろんミトマだよ（笑）。ブライトンのね。彼がベストさ」とまさかの回答も。
怪我で大会のメンバーから落選した三笘薫の不在は、オランダサポーターにとっても、注目のトピックのようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
試合前、会場となるダラス・スタジアム周辺には、両軍のファンが続々と詰め掛けている。
「大盛り上がり」という感じはでないが、各々が記念撮影などをして楽しみ、両国のファンが交流する様子も見られた。
オランダのファンに日本の印象を訊くと、「素晴らしいチーム」「日本が２−１で勝つかもしれない」「いい選手が揃っている」と好評価だった。
「一番危険な選手は？」と尋ねると、「もちろんミトマだよ（笑）。ブライトンのね。彼がベストさ」とまさかの回答も。
怪我で大会のメンバーから落選した三笘薫の不在は、オランダサポーターにとっても、注目のトピックのようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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