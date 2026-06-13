スタンドからの笛の音で守備放棄…激怒した王子の“鶴の一声”

1930年の創設から、これまで数々のドラマや信じがたいハプニングを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。

4年に一度、国の威信を懸けて激突する祭典で起きた衝撃の出来事を振り返る「W杯事件簿」。今回は、1982年スペイン大会で発生した、W杯史上類を見ない「VIPによる試合介入事件」を振り返る。貴賓席で観戦していた“王子”の猛抗議によって、一度認められたゴールが覆るという前代未聞の珍事が起きていた。

事件の舞台となったのは、グループリーグのフランス対クウェート戦。格上のフランスが順当に主導権を握り、3-1とリードして迎えた後半35分だった。

フランスのMFアラン・ジレスが抜け出し、ダメ押しとなる4点目をゴールネットに突き刺す。主審も当然のようにゴールを認定したが、これにクウェートの選手たちが猛抗議を始めた。実はこの直前、スタンドの観客が吹いた笛の音がピッチに響き渡っており、クウェートの選手たちはこれを主審の笛（プレーの中断）だと勘違いし、完全に足を止めてしまっていたのだ。

もちろん、観客の笛でプレーを止めた選手たちの過失であり、通常であればゴールはそのまま認められる。しかし、ここで信じられない光景が広がる。貴賓席で試合を観戦していたクウェートサッカー協会会長であり、同国の王族であるシェイク・ファハド氏（ファハド王子）が、怒りを露わにしながらスタンドからピッチへと降りてきたのだ。

ピッチへ侵入したファハド王子は、自国の選手たちを引き揚げさせようとする素振りを見せながら、主審に対して猛烈な抗議を展開。すると、王子の凄まじい剣幕と権力に押されたのか、なんと主審はフランスのゴールを即座に取り消してしまったのだ。

2018年ロシア大会でVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が正式導入されるまで、W杯の長い歴史において「一度認定されたゴールが覆った」のは、後にも先にもこの一件のみである。

試合はその後再開され、結果的にフランスが正真正銘の追加点を奪って4-1で勝利を収めた。しかし、この一連の騒動を国際サッカー連盟（FIFA）が黙って見過ごすはずがなく、王子の圧力に屈して判定を覆した主審には資格停止処分、ファハド王子には警告、そしてクウェートサッカー協会には罰金という厳重な処分が下された。

W杯の歴史に強烈なインパクトを残したファハド王子。権力を振りかざした「お騒がせVIP」として語り継がれる彼だが、その結末はあまりにも悲痛なものだった。スペイン大会から8年後の1990年、イラク軍によるクウェート侵攻の際、自国を守るために宮殿で銃を手に戦い、壮絶な戦死を遂げている。ピッチ上の珍事と、その後の残酷な現実。サッカーと国際情勢が交錯した、W杯にまつわる忘れがたい1ページである。（FOOTBALL ZONE編集部）