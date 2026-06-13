俳優の賀来賢人（36）＆榮倉奈々（38）夫妻が、お互いを愛称で呼び合う貴重なやりとりを公開した。

【映像】賀来夫妻、生活感あふれる自宅＆愛称で呼び合う様子

2016年8月に結婚した賀来と榮倉。2017年6月に第1子、2021年2月には第2子誕生を公表していた。

賀来は6月2日にXを更新し、Tシャツ姿でカメラに向かってポーズを決める、自宅での榮倉の様子を公開。「榮倉奈々。これすっぴんってやばいなガチで」「テレビの大きさといい、めちゃくちゃ一般家庭でびっくりしてる」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

愛称で呼び合う貴重なやりとり

11日は榮倉がInstagramのストーリーズを更新し、賀来がプロデューサーを務める映画を見に行ったことを報告。これに賀来がコメントしており、「ななさんネバーアフターダークみにいってくれて」と、榮倉を「ななさん」と呼んでいることを明かした。

榮倉は鑑賞後もストーリーズを更新しており、「そして、今… 考察が止まらない けんが全然教えてくれない」と、映画の感想をつづり、賀来を「けん」と呼んでいることを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）