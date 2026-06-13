「やばいね!」「賢いな〜」二児の母が子どものおもちゃやオムツの中に金を忍ばせ… 映画『マジカル・シークレット・ツアー』本編映像
俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)の本編映像が12日、公開された。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』
今回公開されたのは、和歌子(有村)と、シンガポールの闇バイトで知り合った清恵(黒木華)、麻由(南沙良)が、税関の目をかいくぐるため、金塊を巧妙に隠していく様子が映し出された本編映像。
冒頭、闇バイトのスタッフから、金塊を手渡される和歌子。そのずっしりとした重みを確かめながら、思わず笑みを浮かべる。自室へ戻った3人はそれぞれに金塊の隠し場所を考案。怪我人の清恵は松葉杖の中に、妊婦の麻由は大きなお腹に見せかけて金を忍ばせ、そして二児の母である和歌子はオムツの中を隠し場所に選ぶ。
そんな和歌子を見て、「うわ、まじ? やばいね!」と驚く麻由と「賢いな〜」と感心する清恵。それに対し和歌子は、「ダミーと本物(使用済みのおむつ)も混ぜてあるの」と得意げに説明する。さらに、長男・奏太が大切にしている恐竜のおもちゃの中にも金を隠し、主催者の「集合〜!」という声に急かされながら出国へ向かう姿が映し出されている。
また、今作の入場者プレゼントとして“世界に一つだけの天然砂金が当たる! マジカルゴールデンステッカー”の配布も決定。裏面に本物の天然砂金(1万5,000円相当)が当たるキャンペーンの申し込みリンクが記載されたビジュアルステッカーが、6月19日から21日の3日間限定で配布される。
【編集部MEMO】
映画『マジカル・シークレット・ツアー』ストーリー
罪という秘密が3人を仲間にした、魔法のような半年間。あの旅が、私たちを変えた――。生きることに夢中になった。平穏な日常を送る二児の母が、突然知らされた夫の借金と、解雇。返済のため行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。そこで偶然出会った、非正規雇用の研究員と、未婚で妊婦のキャバ嬢。密輸の成功に味をしめた3人は、自分たちで密輸を始めることに。初めて手に入れた、お金と自由、そして“自分らしく生きる喜び”。それは魔法のような時間だったが……。岐路に立たされた3人の、それぞれの人生の行方は――。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』
今回公開されたのは、和歌子(有村)と、シンガポールの闇バイトで知り合った清恵(黒木華)、麻由(南沙良)が、税関の目をかいくぐるため、金塊を巧妙に隠していく様子が映し出された本編映像。
冒頭、闇バイトのスタッフから、金塊を手渡される和歌子。そのずっしりとした重みを確かめながら、思わず笑みを浮かべる。自室へ戻った3人はそれぞれに金塊の隠し場所を考案。怪我人の清恵は松葉杖の中に、妊婦の麻由は大きなお腹に見せかけて金を忍ばせ、そして二児の母である和歌子はオムツの中を隠し場所に選ぶ。
また、今作の入場者プレゼントとして“世界に一つだけの天然砂金が当たる! マジカルゴールデンステッカー”の配布も決定。裏面に本物の天然砂金(1万5,000円相当)が当たるキャンペーンの申し込みリンクが記載されたビジュアルステッカーが、6月19日から21日の3日間限定で配布される。
【編集部MEMO】
映画『マジカル・シークレット・ツアー』ストーリー
罪という秘密が3人を仲間にした、魔法のような半年間。あの旅が、私たちを変えた――。生きることに夢中になった。平穏な日常を送る二児の母が、突然知らされた夫の借金と、解雇。返済のため行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。そこで偶然出会った、非正規雇用の研究員と、未婚で妊婦のキャバ嬢。密輸の成功に味をしめた3人は、自分たちで密輸を始めることに。初めて手に入れた、お金と自由、そして“自分らしく生きる喜び”。それは魔法のような時間だったが……。岐路に立たされた3人の、それぞれの人生の行方は――。