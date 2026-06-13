起業家の岸谷蘭丸が、タレントのゆうちゃみにDMを送るも返事が返ってきていない事実を告白し、スタジオの芸人たちから激しいツッコミを受けた。

【映像】岸谷蘭丸、人気モデルへのDM内容

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。 6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を生き抜くための術を4万年前の歴史をヒントに授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、トンツカタン森本、福留光帆、松尾そのまが参加した。

授業の後半戦では、AI時代を生き抜くための具体的な対処法として、外部のコミュニティと交わり「情報」を得るための会食の重要性が熱弁された。人脈を広げるために様々な業界の年上たちと積極的に飲みに行っているという岸谷は「おじさんと話す機会がない。普通に機会損失すぎて。すごい人に話聞いてほしいのにその機会がない」と力説。自身のネット番組のオファーも、プロデューサーとの飲み会のノリで決まったというリアルなビジネスメリットを明かした。

しかし、そんな熱弁の裏で、岸谷は「でもこの間、ゆうちゃみに会食をセッティングしようとしてDMした。まだ（返事が）返ってきてない」と、自身の切ない現状を自ら暴露した。この突然のぶっちゃけ告白に対し、スタジオは一同大爆笑に包まれ「お見送り芸人しんいちじゃん！」「ナンパしてるだけじゃん」と、強烈なツッコミが炸裂した。