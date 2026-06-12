HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大4台のHDMI機器を1台のテレビやモニターに集約し、リモコンで手軽に切り替えられる4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」および「400-SW043（4入力1出力）」を発売した。
■ＨDMI端子不足をこれ1台で解決
テレビやモニターのHDMI端子は限られているため、ゲーム機やパソコン、レコーダーなどを接続するたびにケーブルを抜き差ししている人も少なくない。本製品は3入力1出力、もしくは4入力1出力に対応し、複数のHDMI機器を1台のディスプレイへ接続できる。機器の追加や入れ替え時の手間を減らし、配線環境をすっきり整理できる便利なアイテムだ。
■リモコン操作で快適な切り替え環境
付属のリモコンを使用することで、ソファでくつろぎながらでも、デスクワーク中でも、離れた場所から簡単に入力機器を切り替えられる。ゲーム中に別のゲーム機へ切り替えたり、パソコン作業から映像視聴へ移行したりと、日常のさまざまなシーンでスムーズな操作性を実現する。
■4K/60Hz・HDR対応で美しい映像を楽しめる
映像品質にも妥協せず、4K（3840×2160）/60HzとHDRに対応している。最新ゲーム機の高精細な映像や、動画配信サービスの高画質コンテンツも美しく表示できる。映像本来の色彩や明暗表現を活かしながら、迫力ある映像体験を楽しめるため、ホームシアター環境にもおすすめだ。
■手動切替で意図しない画面変更を防止
自動切替タイプでは、接続機器の起動や待機状態によって表示画面が切り替わってしまう場合がある。本製品はリモコンや本体ボタンによる手動切替に対応しており、使用したい機器を確実に選択できる。会議中のプレゼンテーションや作業中の画面表示など、安定した運用を求めるシーンにも適している。
■コンパクト設計でデスク周りもスッキリ
本体サイズは約幅129mm、奥行61mm、高さ17.5mmとコンパクト。テレビ台やモニター周辺、デスク上など限られたスペースにも設置しやすい設計だ。さらに前面LED表示により、現在選択中の入力ポートをひと目で確認可能。複数機器を接続していても迷わず操作でき、快適な接続環境を構築できる。
■4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」
■ITライフハック
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■デジタル家電に関連した記事を読む
・4K/60Hzの高画質を長距離伝送！抜けにくいラッチ機構を採用した光ファイバHDMIケーブル
・厚さ約12mmの薄型サイズ！4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ
・日常を気軽に撮る楽しさ！わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」
・IPX7防水、18時間再生対応！Bluetoothスピーカー
・しっかり固定、必要な時はサッと卓上へ！向きを変えられる、PD65W対応クランプタップ
■ＨDMI端子不足をこれ1台で解決
テレビやモニターのHDMI端子は限られているため、ゲーム機やパソコン、レコーダーなどを接続するたびにケーブルを抜き差ししている人も少なくない。本製品は3入力1出力、もしくは4入力1出力に対応し、複数のHDMI機器を1台のディスプレイへ接続できる。機器の追加や入れ替え時の手間を減らし、配線環境をすっきり整理できる便利なアイテムだ。
付属のリモコンを使用することで、ソファでくつろぎながらでも、デスクワーク中でも、離れた場所から簡単に入力機器を切り替えられる。ゲーム中に別のゲーム機へ切り替えたり、パソコン作業から映像視聴へ移行したりと、日常のさまざまなシーンでスムーズな操作性を実現する。
■4K/60Hz・HDR対応で美しい映像を楽しめる
映像品質にも妥協せず、4K（3840×2160）/60HzとHDRに対応している。最新ゲーム機の高精細な映像や、動画配信サービスの高画質コンテンツも美しく表示できる。映像本来の色彩や明暗表現を活かしながら、迫力ある映像体験を楽しめるため、ホームシアター環境にもおすすめだ。
■手動切替で意図しない画面変更を防止
自動切替タイプでは、接続機器の起動や待機状態によって表示画面が切り替わってしまう場合がある。本製品はリモコンや本体ボタンによる手動切替に対応しており、使用したい機器を確実に選択できる。会議中のプレゼンテーションや作業中の画面表示など、安定した運用を求めるシーンにも適している。
■コンパクト設計でデスク周りもスッキリ
本体サイズは約幅129mm、奥行61mm、高さ17.5mmとコンパクト。テレビ台やモニター周辺、デスク上など限られたスペースにも設置しやすい設計だ。さらに前面LED表示により、現在選択中の入力ポートをひと目で確認可能。複数機器を接続していても迷わず操作でき、快適な接続環境を構築できる。
■4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」
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