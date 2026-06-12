パペットとクリーチャーなんてなんぼでも見たいですからね。

『ザ・ヴォイド 変異世界』『サイコ・ゴアマン』のスティーヴン・コスタンスキ監督最新作、レトロで過激でファニーな『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』が７月３日（金）より同時公開。愉快な予告編と場面写真が解禁された。

『フランキー・フリーコ』はパペットのクリーチャーが大暴れするコメディ。平凡で退屈な人生を送る主人公が、破壊的なパーティー野郎のクリーチャー“フランキー”たちの襲来によって思わぬ事態に飲み込まれていく。予告編はフランキーたちのパーティー野郎っぷりが確認できるほか、主人公がやがて別の世界へと旅立つ姿までもが切り取られている。やけにセクシーな服まで着ているな……。

『デスストーカー』は、ロジャー・コーマン製作の『勇者ストーカー』(84)をリブートした一作。剣と魔法の世界観を、ゴアとユーモアとクリーチャーをふんだんに盛り込んだコスタンスキ・スタイルで再構築している。『フランキー・フリーコ』のメインキャストであるアストロン６のコナー・スウィーニー、アダム・ブルックスも本作に出演。『サイコ・ゴアマン』ファンも喜びそうな無数のクリーチャーたちの一部は予告編でも確認できる。

『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』

７月３日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開

『フランキー・フリーコ』場面写真

『デスストーカー』場面写真