6月7日、「週刊文春」がアイドルグループ「なにわ男子」のメンバーの長尾謙杜と、元「E-girls」の稲垣莉生の熱愛を報じた。ファンに激震が走ったのも束の間、11日には「FRIDAY」が後を追うように続報を投じ、波紋が広がっている。

11日、「FRIDAY」のWEB会員限定コンテンツとして、《なにわ男子･長尾謙杜 元『E-girls』美女 稲垣莉生と深夜デート＆お泊まり」写真》という記事が配信され、6月上旬の深夜、中華居酒屋へ向かう長尾と稲垣の姿が報じられた。長尾はマスクを着用していたが、稲垣は変装することなく、堂々と歩くツーショットだった。

「『週刊文春』では、2人が5月31日におこなわれたサッカー日本代表のアイスランド代表との親善試合を個別に観戦した後、同じマンションに帰る様子が報じられていました。その直後に、またも堂々とデートしている姿が報じられたことに、ファンからは傷心以上に、冷めた声があがっています」（芸能ジャーナリスト）

「FRIDAY」の報道が出た日には、デビュー5周年となるなにわ男子のニューアルバムリリースを記念して、グループで数々の情報番組にVTR出演していた長尾。番組では、ここ数年の長尾の変化をメンバーが次々と明かしていたと、テレビ局関係者は指摘する。

「早朝の5時台には、『THE TIME,』（TBS系）に出演し、『デビューから5年でもっとも変わったメンバーは?』という質問にメンバー全員が答えました。そのなかで、長尾さんを選んだ西畑大吾さんは、これまで仕事から帰るのは自分がいちばん早かったものの、『僕より早い』『気づいたらおらん』と、いまでは長尾さんがすぐに帰宅するようになったと語ったのです。それに対して長尾さんは『予定、入れてたりすると、早く帰ったりしますね』と応じていました」（同前）

さらに、午前10時台には『ノンストップ』（フジテレビ系）に出演。同様の質問が振られると、メンバーの大西流星が長尾の名をあげ、盛り上がる撮影現場などで「スカすようになった」と、クールな表情が多くなったと指摘した。

メンバーが暴露した長尾の変化。今回のたび重なる熱愛報道を受け、このインタビュー内容もXで話題になり、

《わかりやすすぎ》

《帰るの早いって遊ぶためでは、、、?と疑ってしまうね》

など、興醒めするファンの声も寄せられていた。

「2026年は、なにわ男子としてデビュー5周年という記念の年です。さらに、最初の熱愛報道に登場したサッカー観戦の日には、事務所の先輩である嵐のラストライブがおこなわれていました。さまざまなタイミングが重なったこともあり、アイドルとしての自覚を求める声もあがっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

長尾がグループにかける想いに対し、疑念が広がっているようだ。