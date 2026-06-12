5月末に活動を終了した嵐の「株式会社 嵐」の公式Xが12日に更新され、ラストツアー関連グッズや嵐を巡る商品の高額転売・無許可なグッズ販売について声明を発表した。

5月末にラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催した嵐。このライブに関連するグッズやファンクラブ限定グラなどが高額転売され、物議を醸していた。

公式はこの日、「『嵐』に関する高額転売品や無許諾の違法な商品が多数ネット上で出回っていることについて、ファンの皆さまに多大なるご心配をおかけしております。関係各社と協議を重ね、なによりファンの皆さまが不当な被害を被らないか、深く憂慮しております」と違法転売に対する声明を発表。

嵐関連グッズについて、大手ECサイトや転売サイト上で定価を大きく上回る高額での出品が多数確認されていることについて「これらの高額転売品を購入した場合、商品が届かない等の詐欺被害につながる恐れもございます。ファンの皆さまにおかれましては、悪質な高額転売品を誤って購入してしまわないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけた。

また「公式グッズではない無許諾のTシャツやバッグ等の商品も多数ネット上で売られています」と指摘。「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の公式グッズは、公式オンラインストア（https://famikura-store.jp/s/j/group/list/203675/item#/goods/0）に掲載されているグッズのみで、その他の商品は全て違法なものです」と主張した。

これらについて「今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性もありますので、ネット上で発見されても、くれぐれもご購入されませんようご注意ください」と注意を促した。