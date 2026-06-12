名古屋市西区の大型商業施設で男女23人がのどの痛みなどを訴え、8人が病院に運ばれました。警察はきょう、この事件に関わったとして20代の男を逮捕しました。

▼【現場の画像】名古屋・西区の「mozoワンダーシティ」のどの痛みなど23人訴え 男を逮捕 防犯カメラには約3時間前にゲームしていた人物がスプレーのようなもの撒く姿

6月8日、名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダーシティ」で、4階のゲームセンター付近にいた0歳から40代の男女23人がせきの症状やのどの痛みを訴え、このうち8人が病院に運ばれました。

警察は、この事件に関わったとしてきょう、20代の男を逮捕しました。

ゲームしていた男がスプレーのようなものを撒く映像が…

捜査関係者によりますと、防犯カメラには事件が発生する約3時間ほど前に音楽系のゲームをしていた男が、その後スプレーのようなものを撒いた映像が写っていたということです。

この事件では8人が病院に運ばれましたが、男はこのうちの1人とみられます。

警察は、撒かれた成分を調べるとともに、逮捕した男から詳しい動機などを調べる方針です。