明らかに小学生なのに「未成年とは知らなかった」12歳女児の誘拐試みた55歳男に懲役刑と電子足輪装着命令【韓国】

韓国で、マンションの敷地内で女子小学生を誘拐しようとした55歳男に実刑判決が言い渡された。

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6月11日、法曹界によると、全州（チョンジュ）地裁・刑事12部（チョン・ヒョヌ部長判事）は、未成年者誘引の容疑に問われた男の判決公判で懲役10カ月を言い渡し、5年間の位置追跡電子装置（電子足輪）の装着を命じた。

男は今年1月16日午後、全州市徳津区（トクチンク）のとあるマンション敷地内で、12歳の女子小学生に近づいて誘拐を試み、未遂に終わった容疑に問われている。

男は当時、女子小学生に対し「君が学校に行く姿を何度か見たことがある」などと声をかけて誘拐を試みたたが、女子小学生に拒絶されたため未遂に終わったという。

起訴された男は「（女子小学生が）未成年者だとは知らなかった」「妄想などの心神耗弱状態だった」などと主張したが、認められなかった。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

裁判部は「被告人は“被害者が子どもではなく大人だと思った”と主張している」としながらも、「被告人が当時、被害者にかけた言葉や被害者の服装など、諸般の事情を考慮すると、被告人は被害者が小学生であることを知りながら近づいたとみられる」と指摘した。

また、「被告人はすでに同種の犯罪で処罰された前歴があるにもかかわらず、再び犯行に及んでおり、罪質が悪く再犯の可能性も非常に高いとみられる」としたうえで、「ただし、犯行が未遂に終わった点や、被害者のために50万ウォン（日本円＝5万2000円）を刑事供託した点などを考慮して量刑を決めた」と判示した。

（記事提供＝時事ジャーナル）