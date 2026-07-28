森友学園の決裁文書改ざん問題で遺族が職員の直筆ノートなどの開示を求めて新たな裁判を起こしました。 赤木俊夫さん（当時54）は財務省近畿財務局の元職員で、大阪府豊中市で小学校の開校を目指していた森友学園への国有地売却をめぐり決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に2018年に自殺しました。 妻の雅子さんは改ざんの「真実を知りたい」と財務省が任意で検察へ提出した文書などの開示を求め、これまでに俊夫さんの