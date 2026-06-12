DeNAが新外国人として獲得に動いていたオスバルド・ビド投手（30＝前ホワイトソックス傘下3A）、ヘラル・エンカーナシオン外野手（28＝前ジャイアンツ）といずれも入団に合意したことが11日、分かった。近く正式に発表される。

ビドは最速約158キロを誇る速球派右腕で、スライダーやシンカー、スイーパーなど変化球も多彩だ。23年にパイレーツでメジャーデビューすると、アスレチックス、ブレーブス、ホワイトソックスでプレー。メジャー通算69試合11勝13敗、防御率5.17の成績を残している。先発、救援の両方をこなせ、DeNAでは先発候補と位置づける。

ドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは1メートル93、120キロの巨漢スラッガーで、22年にマーリンズでメジャーデビュー。メキシコリーグを経て24年5月にジャイアンツでメジャー復帰した。メジャー通算10本塁打でも、米球界屈指のパワーを誇る。強肩の持ち主でもあり、中軸を担える外野手として得点力不足を解消する大砲として期待される。

ともに近日中に来日し、週明けにも入団会見に臨むとみられる。2軍での実戦調整を経て、順調なら球宴前に1軍に合流する可能性がある。チームは借金9の4位、交流戦も4勝11敗の10位と低迷している。“ダブル獲り”に成功した投打の新戦力を浮上の起爆剤にする。