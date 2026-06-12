日本サッカー協会（JFA）の山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが現地時間6月11日、アメリカ・ナッシュビルで緊急ブリーフィングを開き、主将のMF遠藤航（リバプール）が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。

この日、チームを離れた。代理の主将はDF板倉滉（アヤックス）が務める。追加招集はFW町野修斗（ボルシアMG）となった。

遠藤は2月に左足のリスフラン靭帯断裂で長期離脱。5月31日に東京・国立競技場で行われたアイスランド戦で約3か月半ぶりに実戦復帰し、45分間プレーしたが、違和感を訴えて途中交代していた。リバウンドの影響でメキシコ・モンテレイで行われた事前合宿では完全別メニュー。8日にナッシュビル入りした後は段階を追って負荷をかけ、前日10日の練習で「途中まで一緒にやった」と本人が明かしていた。だが、状況が一転。山本技術委員長は前日10日の夜に「メディカルスタッフの報告を受けて、森保監督が最終決断した」と説明。この日にチームを離脱した。

JFAを通して遠藤は「直接お話することができずに申し訳ありません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」とコメントを発表。追加招集は2大会連続で町野で、早ければこの日にアメリカ入りする。山本技術委員長は人選について「監督、現場のコーチングスタッフに一任している」と話すにとどめた。

遠藤はチームメイトと言葉を交わさないまま離脱したといい、新キャプテンを務める板倉がこの日のミーティングで代わりに選手へ思いを伝えた。同委員長は「遠藤選手の気持ちを尊重した」と明かした。

遠藤はロシアW杯、カタールW杯に続いて北中米W杯は3度目のW杯メンバーに選出。カタールW杯後の2023年6月から主将を務めていた。森保監督からの信頼も厚く、欠かせない存在だった。

大黒柱を突如失った森保ジャパン。グループステージ初戦のオランダ戦まであと3日で緊急事態に陥った。（FOOTBALL ZONE編集部）