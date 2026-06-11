フィンランドとサンフランシスコに本社を構えるヘルステック企業のOURAは6月5日、スマートリング「Oura Ring」の新モデル「Oura Ring 5」を発売しました。

40％の小型化を実現

睡眠やアクティビティ、心拍数、心拍変動（HRV）、皮膚温度、血中酸素濃度といった健康指標をモニタリングして健康管理に役立てるウェアラブルデバイス。同社が「世界最小のスマートリング」と形容するように、前モデル「Oura Ring 4」と比べて40％の小型化を実現しています。具体的には、リング幅は前モデルの7.90mmから6.09mmと狭くなり、厚さは前モデルの2.88mm/3.51mmから2.28mmに薄型化しています。

部品を小型化するだけではなく、激しい動きでも信号強度を保つ4倍強力なLEDの採用、肌への密着性と信号強度・精度を向上するセンサーの再配置、12の信号経路によるデータ測定により、小型化しながら高精度な測定を実現しています。バッテリー持続時間は前モデルの5〜8日間から6〜9日間に向上し、小型化しながら1週間連続で駆動できる点にも注目。

サイズラインアップは6〜13号。カラーはシルバー、ブラック、ゴールド、ディープローズ、ブラッシュドシルバー、ステルスの6色展開で、価格はシルバー、ブラックが6万5800円（税込）、他4色が8万1800円（税込）。

Ouraアプリもアップデート

計測結果から、「睡眠」「アクティビティ」「コンディション」の3指標をスコア化。専用のOuraアプリから確認することで、心と身体の状態を理解できます。睡眠では睡眠ステージや血中酸素濃度の確認が可能。アクティビティは、各種スポーツや家事など40種類以上のアクティビティを自動で検出し、運動時の心拍ゾーンや日中の心拍数の変動を確認できます。コンディションは睡眠・アクティビティ・ストレスから、身体の回復度合いを知ることができます。

Ouraアプリのアップデートにより、新たにライブアクティビティトラッキングの機能を搭載。ランニング、サイクリング、筋力トレーニングなど主要なアクティビティについて、ペースや移動距離をトラッキングしてロック画面にリアルタイム表示したり、リカバリーやコンディションのインサイトに反映します。

女性向けに、「更年期インサイト」と「ホルモン避妊インサイト」の機能を追加。更年期の生活の質に対する症状の影響を数値化し、症状と関連する要因を結びつけるパーソナライズされたインサイトを提供できる他、ピル、パッチ、リング、IUD（子宮内避妊器具）を使用した際の女性の体への影響を可視化します。

計測結果とスコアの参照、パーソナライズ化されたガイダンスと日々のインサイトを提供するサブスクサービス「Ouraメンバーシップ」は、月額999円（税込）もしくは年額1万1800円（税込）で提供します。

別売りの充電ケースを発売予定

付属の充電用クレードルに加えて、新たに別売りの「Oura Ring 5 充電ケース」を発売予定。外出先や旅行先で最大5回のリング充電が可能で、ケース本体のワイヤレス充電にも対応しています。価格は1万1800円（税込）。