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AIブームはまだ終わりません。今後AI半導体株がさらに注目される理由を徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が「AIブームはまだ終わりません。今後AI半導体株がさらに注目される理由を徹底解説します！」と題した動画を公開した。動画では、ソフトバンクグループやDellなどAI・半導体関連企業の最新ニュースを解説し、現在の株価上昇は実態のある利益に基づいているという見解を示した。



まず、ソフトバンクグループが時価総額でトヨタ自動車を抜き、日本一になった話題に言及。同社がOpenAIや半導体設計のArmに巨額の投資を行っていることに加え、アメリカの「スターゲイト計画」やフランス、北海道でのデータセンター建設を進めていることを紹介した。AIの普及からデータセンター利用に至るまで「全てソフトバンクグループが利益を取りに行く」仕組みが構築されており、日本の見られ方が自動車中心からAI・半導体の国へ変わってきていると分析した。



次に、パソコンメーカーとして知られるDellが、AI向けサーバー需要により業績見通しを上方修正したニュースをピックアップ。第1四半期決算では、AI向けサーバーの売上が前年比「+757%」の161億ドルに達し、パソコン部門の売上を上回ったと指摘。大手企業が独自のAI開発を進める中、かつてサーバー市場でシェア1位を誇った同社に注文が殺到していると解説した。



さらに、NVIDIAとMicrosoftが共同で製作を発表した「AIPC」について解説。新チップ「RTX Spark」により、パソコン内でAIが自律的に資料作成などを行う機能を紹介した。機密情報をクラウドに送信せずに自社内で完結できるため、企業側のAI導入のハードルが一気に下がり、「世界中の人間の働き方が大きく変わる」可能性を示唆した。



現在のAI関連株の高騰について、鳥海氏は「実態を伴わない株価だけが上がっている状態ではなく、ちゃんと企業は利益が出ている」と総括し、暴落のサインは出ていないと断言。過去のチャートだけでなく、企業の中身を正しく理解した上で投資判断を行うようアドバイスした。AI半導体株の最前線について、詳細は動画で確認できる。