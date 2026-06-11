Snow Manの目黒蓮が披露したFENDIのコーディネートが、ファンの間で大きな話題となっている。6月9日、FENDI Japanのは、ブランドアンバサダーを務める目黒蓮の最新ビジュアルを公開した。

「目黒さんは日本限定モデルとなる『ソフト ホーボー スモール』を携え、ストライプ柄のホワイトジャケットに白パンツを合わせた爽やかなスタイリングを披露しました。これは目黒さんのInstagramでも確認できます。

一見すると夏らしい軽やかなコーディネートですが、その価格は驚きで、バッグは約46万円、ジャケットは約41万円。そのほかのアイテムも含めると、総額100万円を超えるラグジュアリーコーデとなっています」（ファッション誌記者）

Xでは目黒の爽やかな着こなしを絶賛する声が相次いだ。

《柔らかそうな質感と爽やかなお色が目黒くんのイメージにもぴったりで素敵だなぁって思った》

《FENDIの雰囲気と目黒蓮くんの持つ雰囲気はやはり素晴らしくマッチしますね》

そんな目黒の強みは、単に高級ブランドが似合うというだけではない。

「目黒さんは2024年、日本人男性としてはじめてFENDIのアンバサダーに就任しました。さらに、2025年にはBVLGARIのアンバサダーにも就任。イタリアを代表する2つのブランドから信頼を寄せられる “二刀流” はきわめて異例です。

興味深いのは、ブランドごとにまったく異なる魅力を見せている点です。FENDIでは柔らかな笑顔とナチュラルな雰囲気をまとった爽やかな好青年。一方、BVLGARIではスーツにハイジュエリーをまとい、鋭い視線で大人の色気を放つ。

まるで別人のような表現力で、それぞれのブランドが持つ世界観を完璧に体現しているのです」（同前）

思えば目黒は、Snow Manデビュー前に長い下積み時代を経験した苦労人でもある。

「ジャニーズJr.内のグループ・宇宙Sixとして活動していた時代には、将来への不安を口にしたこともあり、決して順風満帆な芸能人生ではありませんでした。

それでも、俳優としてドラマ『silent』（フジテレビ系）でブレイクを果たし、その後もドラマや映画、CMなど多方面で活躍。いまや国内トップクラスの人気アイドルとなり、世界的ラグジュアリーブランドからも熱視線を送られる存在となりました」（芸能ジャーナリスト）

目黒の魅力は、今後もファッション界を席巻していきそうだ。