「あんスタ」声優・伊藤マサミ、不適切行動を謝罪「妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/11】俳優・演出家の伊藤マサミ（43）が6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートにおける不適切な行動を謝罪した。
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伊藤をめぐっては、SNS上で女性問題に関するトラブルが取り沙汰されていた。今回の投稿で伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と記した。
続けて「夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」と説明し、「此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」とコメント。さらに「現在公演中の関係者の皆様、並びに現在携わっている作品の関係者の皆様にも、多大なるご迷惑をおかけしましたこと心からお詫び申し上げます」と謝罪し、最後に「この度は誠に申し訳ございませんでした」と結んでいる。
伊藤は、劇団『進戯団 夢命クラシックス』を主宰し、劇団オリジナル作品やVISUALIVE『ペルソナ4』など多数の舞台に出演。また、『あんさんぶるスターズ！』シリーズの瀬名泉役や、ゲーム『ひぐらしのなく頃に奉』の新田博昭役など、声優としても活躍している。プライベートでは、2017年に劇団所属の女優・舞原鈴と結婚した。（modelpress編集部）
この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。
今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした。
夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。
此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります。
現在公演中の関係者の皆様、並びに現在携わっている作品の関係者の皆様にも、多大なるご迷惑をおかけしましたこと心からお詫び申し上げます。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
2026年6月11日
伊藤マサミ
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◆伊藤マサミ、不適切な行動を謝罪
伊藤をめぐっては、SNS上で女性問題に関するトラブルが取り沙汰されていた。今回の投稿で伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と記した。
伊藤は、劇団『進戯団 夢命クラシックス』を主宰し、劇団オリジナル作品やVISUALIVE『ペルソナ4』など多数の舞台に出演。また、『あんさんぶるスターズ！』シリーズの瀬名泉役や、ゲーム『ひぐらしのなく頃に奉』の新田博昭役など、声優としても活躍している。プライベートでは、2017年に劇団所属の女優・舞原鈴と結婚した。（modelpress編集部）
◆全文
この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。
今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした。
夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。
此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります。
現在公演中の関係者の皆様、並びに現在携わっている作品の関係者の皆様にも、多大なるご迷惑をおかけしましたこと心からお詫び申し上げます。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
2026年6月11日
伊藤マサミ
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