◇交流戦 阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日 みずほPayPay）

阪神の藤川球児監督（45）が就任後初の退場となった。

7回1死一塁で打者・立石の場面で一塁走者の熊谷が二盗に失敗。際どい判定に藤川監督はリクエストを要求。長いリプレー検証の末、判定は覆らずアウトとなった。だが、その瞬間に藤川監督がベンチを飛び出して抗議を行った。

責任審判から「異議申し立てを行いましたので退場といたします」とアナウンスがあり退場となった。スタンドからは阪神ファンがブーイングの嵐。騒然となった。

藤川監督は引き上げる際に、ベンチ内のホワイトボードに拳を振り上げる場面もあった。

試合後、責任審判を務めた福家英登審判（46）は「リプレーセンターで一括でジャッジしてます。それを我々がジャッジしてグラウンドに伝えるんですけれでも、異議申し立ては一切できません。アグリーメントにも書いてある通り。（長い検証だったが）それぐらい丁寧に検証していただいたんだと。（藤川監督に）異議申し立てできませんという警告を2回発しているので」と説明した。