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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【永久保存版】レンジとお湯で誰でも失敗しない「プルプル抹茶わらび餅」の極意」と題した動画を公開しました。鍋や型を使わず、タッパーと電子レンジだけで本格的なわらび餅を作る方法を紹介しています。



材料には片栗粉、砂糖、そして100円ショップ・ダイソーの個包装の抹茶を使用。タッパーに材料を入れ、水大さじ1を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせます。その後、熱湯200mlを3回に分けて加えながらよく練り混ぜていくと、「どんどんまとまってきて面白い」と、生地が変化していく様子が収められています。



さらに、このままでも食べられる生地を「プルプルわらび餅にしたいので」と、電子レンジ（600W）で1分から1分半ほど加熱するのがポイント。生地がぶくぶくと膨らんだら、粗熱をとって冷蔵庫で2～3時間冷やします。しっかり冷えたら、スプーンの柄を使ってタッパーの中で直接カットし、お好みで追い抹茶や黒蜜をかけて完成です。「プルプルで傑作でした！」と、大満足の仕上がりを見せました。



動画の後半では、固まった砂糖を濡らしたティッシュでサラサラに戻す裏ワザも紹介されています。洗い物も少なく手軽に作れる和スイーツを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（400mlのタッパーを使用）

・片栗粉 大さじ3（約27g）

・砂糖 大さじ3（約27g）

・抹茶パウダー 2袋（2g）

・水 大さじ1

・熱湯 200ml

・追い抹茶 1袋（お好みで）

・黒蜜 少々（お好みで）



［作り方］

1. 400mlのタッパーに片栗粉、砂糖、抹茶パウダー、水大さじ1を入れ、粉っぽさがなくなるまでかき混ぜる。

2. 用意しておいた熱湯200mlを3回に分けて入れ、その都度よく練り混ぜる。

3. 蓋をせずに、600Wの電子レンジで1分～1分半加熱する。

4. 生地がぶくぶくと膨らんだら取り出し、粗熱を取る。

5. 冷蔵庫で2～3時間程度冷やす。

6. しっかり冷えたら、スプーンの持ち手などを使って一口大に切り分ける。

7. お好みで追い抹茶をふりかけ、黒蜜をかけて完成。