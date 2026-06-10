モデルでタレントの藤田ニコルさんの「お宮参り」ポストが、思わぬ反響を呼んでいる。

「病気で子供を産めない人の気持ちを考えたことがあるか」

発端となったのは、藤田さんが2026年6月7日に公開した2枚の写真だった。藤田さんは23年8月に俳優の稲葉友さんと結婚し、26年5月1日に第一子の出産を発表。

6月7日の投稿では、「お宮参り」とのコメントを添え、着物姿で赤ちゃんを抱っこした自身の写真を公開していた。

俳優で歌手・タレントのつるの剛士さんは「つい数年前までにこるんビーム発射していたのに 今ではこんなに神々しいお母さんオーラ発光させてる。。尊い。。赤ちゃんの健やかなご成長をお祈りします」と祝福のメッセージを送るなど、多くのお祝いの声が寄せられた。

一方で、一部からは「病気で子供を産めない人の気持ちを考えたことがあるか」などとする声が上がった。

藤田さんをめぐっては、5月1日の出産報告にあたっても「不妊治療中の人や障害を持って生まれて苦しんでいる人のことを考えるべきだ」といった反応が寄せられていた。

「みんな平気で自分の写真載せてるけど......」

幸せいっぱいの報告のはずが、思わぬ批判の声が寄せられるかたちとなった藤田さん。こうした声に反応したのが、「五体不満足」で知られる作家の乙武洋匡さんだ。

乙武さんは9日、藤田さんを批判する投稿のスクリーンショットを添え、「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？ ......っていう世界線にしたいのか、、、」と困惑をつづった。

事故による脊髄損傷のため、車椅子でアイドルを続けている「仮面女子」の猪狩ともかさんも、乙武さんに続いた。投稿を引用し「みんな平気で立ってる写真載せてるけど、下半身麻痺の人の気持ち考えたことありますか？ ......っていう世界線にしたいのか、、、」とした。

一連の投稿を見た人からは、「美味しいもの食べた投稿は、飢えに苦しむ人の気持ちを考えてないってことになるのか」など、共感の声が相次いだ。

10日10時時点で、乙武さんの投稿には3590件を超えるリプライ、28万を超える「いいね」が寄せられている。

「傷ついたりもしてません大丈夫だよー！！」」

藤田さんは10日未明、Xを更新し「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい...」と反応。

「友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません大丈夫だよー！！」と現状を報告した。

投稿を見た人からは、「子育て楽しんでください」など、応援の声が寄せられている。