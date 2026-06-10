ダウンタウン・浜田雅功（63）が主催する野外フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』が6日と7日、大阪・万博記念公園で開催された。多くのアーティストとともに会場を沸かせた浜田だが、あるパフォーマンスが大きな感動を呼んでいる。

3年目となった同フェスは、会場を万博公園内にある関西最大級の野外会場「東の広場」で開催。SOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、ももいろクローバーZ、湘南乃風、東方神起、INI、サンボマスター、NEWS、DISH//、奥田民生、近藤真彦といった錚々たる人気アーティストを迎え、2日間で過去最大規模の計5.4万人を動員した。

大盛況に終わった同フェスだが、初日と2日目のステージのオープニングで浜田が登場曲に選んだのは、ある人物の代表曲だった。その曲とは、’24年12月に54歳で急逝した歌手で女優の中山美穂さん（享年54）のミリオンセラーを記録した大ヒット曲『世界中の誰よりきっと』だ。

イントロが流れると会場からは大歓声が上がり、浜田は情感を込めて熱唱。そして歌い終えた浜田はステージ上で、ゆっくりと空を見上げて手を口元に近づけると、天に向けて指を一本差し出したのだ。

このパフォーマンスを目の当たりにした会場の参加者だけでなく、この仕草を捉えた写真はごぶごぶフェスの公式Xでも公開されており、多くのファンから感動の声が寄せられた。

《ごぶごぶフェスで、浜田さんが登場曲に中山美穂さんの『世界中の誰よりきっと』を歌い、空を見上げ…手を挙げる仕草を見たら、美穂さんの事が本当に大切な存在だったのが良く分かります みぽりんも喜んで居たでしょうね》

《浜ちゃん…中山美穂さんにも届いてますよ!きっと…》

《天国の中山美穂さんへのキスかな。浜ちゃんは多くは語らないけど中山さんや笑瓶さんのこと本当に大好きだったんだな》

《泣いた 電車の中で見ちゃダメなやつだった》

「浜田さんのパフォーマンスがこれほどまでに人々の心を打った背景には、知る人ぞ知る2人の歴史があるからです。浜田さんと中山さんは、1994年に放送されたドラマ『もしも願いが叶うなら』（TBS系）で、兄妹役として共演。2人の息の合った掛け合いが評判となり大ヒットしましたが、以来、実に30年近くにわたって連絡を取り合い、互いを役名で呼び合い続けたほど親交があります。

’21年には、浜田の冠番組『ごぶごぶ』（MBS）の正月スペシャルにて、中山さんをゲストに迎えてドラマの兄妹たちが奇跡の再集結を果たしたことも大きな話題となりました。カラオケ好きでカラオケに行くとマイクを離さないという中山さんを浜田さんがいじり倒すなど、仲の良さと抜群の信頼関係は画面越しでも伝わるほどでした。本当の妹のようにかわいがってきた中山さんの訃報の際には、浜田さんの精神状態を心配する声があがったほどでした」（芸能記者）

早すぎる別れから1年半、自身がプロデュースする音楽フェスの大舞台で送ったメッセージは、”最愛の妹”へ届いたに違いない。