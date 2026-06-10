井上拓真がX更新

ボクシング男子でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）が9日、自身のXを更新。世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）からの“対戦指名”に呼応した。

“バム”の愛称で知られる26歳のロドリゲスは、9日までに更新された米老舗専門誌「ザ・リング」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。その中で「イノウエ戦へ向けて、これ以上ない完璧なストーリーラインだと思うんだ。まず弟を倒して、それからもう一人の兄弟と戦うっていうね。だから今は、この（バルガスとの）試合にしっかり集中しなきゃいけない。目の前にはタフな戦いが待ち受けている。でも、自分ならやり遂げられると分かっているし、必ず勝ってみせる。だから6月13日の試合が終わった後に、将来について話そう」と言及。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）、また弟である拓真との対戦ビジョンを描いた。

拓真はバムが語る「ザ・リング」の投稿を引用リポストし、「熱いね 是非やりたいね」と反応。“挑戦状”を歓迎した。もし、対戦が実現すれば、大きな注目を集めるのは間違いない。バムは今週末、WBA世界バンタム級王者のアントニオ・バルガスに挑戦する。



（THE ANSWER編集部）