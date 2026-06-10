パスタのみのランチが驚きの高額

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。NHK中継で解説を務める林陵平氏は米国入りし、日本時間9日にXを更新。現地のランチの価格を公開すると、ファンの間に衝撃が走った。

東京ヴェルディや柏レイソルなどでプレーした林氏。NHKのサイトでは「年間200試合以上解説！サッカー解説のスペシャリスト」と紹介されている。

4年に一度の夢舞台の開幕が迫る中、林氏は日本代表がオランダとの初戦を戦う米国入りし、自身のXを更新。「ランチ、パスタのみで会計4500円 円安です」とミートソースのパスタの写真とともに、衝撃価格をつづった。円安に加え、米国の物価高の影響もあり、X上のファンも驚きを隠せない。

「この皿、直径1mあるとかじゃないよね？」

「これが円安＆インフレ。 海外とかマジで今行けないって…」

「どひゃあああああ」

「円安と物価高の合わせ技だな〜」

「ひえーー やっぱり高いなぁ」

「北中米W杯 アウェイの洗礼」

1次リーグF組の日本は、初戦として14日（日本時間15日）にオランダと激突。その後、20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）